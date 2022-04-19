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«Сберрешения» совместно с Dbrain автоматизировала прием сотрудников

Компания «Сберрешения» автоматизировала процесс приема сотрудников на работу с помощью разработки с применением искусственного интеллекта. Новая технология извлекает данные из документов соискателей и превращает в электронные. Решение было внедрено на базе разработки компании Dbrain.

В результате компании «Сберрешения» удалось повысить скорость обработки и проверки документов HR-специалистами в 3 раза, что позволяет реализовывать задачи клиентов в сжатые сроки. Сканы автоматически загружаются после распознавания в «» с уже заполненными полями (в процессе все данные остаются в закрытом контуре «Сберрешений», их безопасность обеспечена в соответствии с федеральным законом «О персональных данных». Сотруднику остается сравнить результат с исходными вводными, и перейти к дальнейшим шагам в найме.

В настоящее время алгоритмы дорабатываются для того, чтобы автоматизировать распознавание еще более сложных документов, в том числе справок 182н, СТД-Р и бумажной трудовой книжки. Кроме того, в будущем планируется распознавать не только российские документы, но и документы соискателей из Казахстана.

«Внедрение технологии распознавания — еще один шаг в сторону цифровизации компании. Технология не только ускорила процессы найма сотрудников, но и — благодаря приоритизации задач — дала положительный эффект на качество работы в целом, поэтому в дальнейшем мы планируем продолжить оптимизацию реализованных процессов документооборота и использовать решение в бухгалтерской документации», — сказал Станислав Нефёдов, генеральный директор «Сберрешений».

«После прохождения акселератора Sber500 наша компания начала сотрудничество со «Сберрешениями». Это дало возможность прорабатывать новые кейсы и задачи, которые помогают развивать и совершенствовать технологии на базе искусственного интеллекта. В дальнейшем мы также планируем работать с компанией и рассчитываем на успешное и плодотворное взаимодействие», — сказал Алексей Хахунов, генеральный директор и сооснователь Dbrain.

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