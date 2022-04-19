РУДН создал МФЦ на базе «1С:CRM КОРП»

Компания «1С-Рарус» автоматизировала работу МФЦ в Российском университете дружбы народов. Многофункциональный центр создан с целью сокращения очередей и времени предоставления услуг учащимся и сотрудникам. За счет внедрения системы «1С:CRM КОРП» снижение операционных и административных затрат в университете составило 75%, а сроки обработки заказов сократились на 90%. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус».

В начале 2020 г. руководство РУДН решило оптимизировать процесс предоставления студентам и сотрудникам различных услуг: заключение договора на обучение, постановка на регистрационный и миграционный учет, оплата обучения и т. д. Ранее для того, чтобы получить необходимые документы, заявителям приходилось посещать большое количество кабинетов, отстаивать очереди, а сроки предоставления услуг иногда длились две-три недели.

С целью изменить ситуацию в вузе был создан многофункциональный центр по аналогии с городскими МФЦ. Для автоматизации работы операторов центра было выбрано решение «1С:Оператор МФЦ», реализованное на базе программы «1С:CRM КОРП» специалистами «1С Рарус».

Система обеспечила наличие удобного АРМ и достаточное количество готовых инструментов, чтобы минимизировать доработки решения. За счет легкой интеграции с другими программами «1С», установленными в РУДН, а также с электронной очередью, мобильным приложением и личным кабинетом пользователей, «1С:Оператор МФЦ» позволяет не хранить данные о заявителях, а запрашивать информацию с помощью настроенных обменов.

Результаты проекта

Автоматизация работы операторов МФЦ. В основе работы оператора МФЦ лежит инструмент «Заявка». Было автоматизировано 46 услуг, к каждой услуге реализован шаблон заявки в оригинальном стиле с необходимым набором инструментов и кнопок для подготовки документов. Студенты и сотрудники РУДН могут записаться в МФЦ через личный кабинет в приложении или получить талон электронной очереди при личном посещении, после чего в системе автоматически формируется заявка на услугу. Подготовка происходит в рамках одного окна, что позволяет выводить на экран готовую печатную форму, детализировано просмотреть документ в «1С:Оператор МФЦ», подписать его ЭЦП, распечатать, подготовить счёт на оплату, отправить файлы по электронной почте или в личный кабинет пользователя и отслеживать статус оплаты.

Сокращение очередей и сроков получения услуг. Возможность получения услуг онлайн и в формате одного окна избавила заявителей от посещения нескольких помещений вуза, а также намного уменьшила очереди. Прием одного заявителя сократился до 11 минут. Пропускная способность увеличилась в несколько раз, в среднем до 600 человек в день. Сроки получения управленческой и регламентированной отчетности сократились на 60%.

Развитие решения «1С:Оператор МФЦ». Сотрудничество «1С‑Рарус» и РУДН продолжается. В ближайшее время планируется увеличить количество предоставляемых МФЦ услуг до 90. Станет возможным автоматическое подписание ЭЦП пакета заявок. Также ведется работа в области взаимодействия «1С:Оператор МФЦ» с приложением и личным кабинетом для полного перевода предоставления услуг в онлайн режим.

«Результаты проекта уже очень ощутимы: в помещениях вуза отсутствуют очереди, процесс получения услуг стал продуманным и комфортным. Мы можем контролировать работу сотрудников, анализировать отчеты и вносить предложения из программы, сотрудники “1С‑Рарус” всегда на связи и помогают с вопросами», – сказала директор МФЦ РУДН А. Рождественская.

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«1С-Рарус» - совместное предприятие фирм «1С» и «Рарус», создано в 1994 г. Сегодня «1С-Рарус» - холдинг, филиалы которого работают в 17 городах России и за ее пределами.

За 27 лет работы на рынке клиентами 1С-Рарус» стали более 150 тысю предприятий России и стран СНГ, а также подразделения крупнейших мировых компаний. Специалисты «1С-Рарус» разработали свыше 90 типовых решений для 17 отраслей бизнеса.