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«Росэлектроника» повысила безопасность аэропорта Ижевска

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» установил в аэропорту Ижевска современное радиолокационное оборудование. Новый локатор позволяет обнаруживать летательные аппараты и получать все необходимые данные для сопровождения и посадки самолетов при высокой интенсивности полетов.

Радиолокатор АОРЛ-1АМ способен обнаруживать самолеты гражданской авиации всех типов на расстоянии до 360 км. Параболическая антенна обеспечивает возможность работы одновременно по двум каналам – по первичному, предназначенному для обнаружения летательного аппарата, и по вторичному, который используется для получения дополнительной информации, такой как бортовой номер, высота полета, остаток топлива.

«Модернизация навигационного оборудования ижевского аэропорта была связана в первую очередь с увеличением его пропускной способности. Характеристики радиолокатора полностью соответствуют стандартам международной организации гражданской авиации и позволяют существенно увеличить долю полетов, совершаемых между регионами напрямую, минуя московский авиационный узел. В прошлом году в рамках участия в программах модернизации аэродромной инфраструктуры челябинское предприятие «Полет», входящее в холдинг «Росэлектроника», оснастило современным радиолокационным оборудованием десять российских аэропортов регионального назначения», – сказал исполнительный директор госкорпорации «Ростех» Олег Евтушенко.

Для обеспечения безопасности полетов специалисты Челябинского радиозавода «Полет» (входит в концерн «Вега» холдинга «Росэлектроника») выполнили монтажные и пусконаладочные работы, не выводя из строя прежнее оборудование – установленный в середине 1990-х годов радиолокатор АОРЛ-85 (также производства ЧРЗ «Полет»).

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