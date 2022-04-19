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«Р7-офис» передаст лицензии в школы Республики Дагестан

Правительство Республики Дагестан и разработчик программного обеспечения «Р7» заключили соглашение о сотрудничестве. Оно направлено на реализацию задачи по цифровой трансформации образовательной отрасли и предполагает популяризацию российских офисных решений, предусмотренную национальной программой «Цифровая экономика Российской Федерации».

В рамках соглашения «Р7» безвозмездно предоставит всем образовательным учреждениям республики лицензии на пакет офисных решений «Р7-офис». В этот список входят дошкольные, общеобразовательные организации, учреждения дополнительного образования, среднего профессионального образования и учреждения для детей-сирот.

Учащиеся и преподаватели получат доступ к полнофункциональному и совместимому со всеми популярными форматами пакету офисных программ, включая редакторы текстовых документов, таблиц и презентаций, средства просмотра изображений и видео, платформу для совместной работы, а также органайзер с календарем и электронной почтой. Серверная версия обеспечивает многопользовательский доступ и средства совместной работы над документами. Есть встроенный чат, почтовый сервер, система управления проектами, платформа для совместной работы.

«Курс, взятый на цифровизацию отраслей экономики необходимо поддерживать на каждом этапе его реализации. Отрадно, что наши коллеги-разработчики предоставляют школам возможность работы в «Р7-офис» бесплатно. Наше министерство поддерживает любые инициативы в сфере цифровизации региона и готово оказать всестороннюю поддержку», – отметил министр цифрового развития Дагестана Юрий Гамзатов.

Ранее компания уже заключила соглашение по предоставлению программного обеспечения «Р7-офис» в Санкт-Петербурге, Белгородской, Нижегородской, Костромской, Иркутской, Смоленской, Владимирской и Курганской областях, Алтайском Крае, Республике Ингушетия, Ямало-Ненецком автономном округе, Забайкалье, Тюмени и ряде других регионов России.

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