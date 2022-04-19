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ОМК на 20% увеличила скорость комплектации и отгрузки заказов на своем заводе в Пермском крае

Объединенная металлургическая компания (ОМК) на 20% увеличила скорость комплектации и отгрузки клиентских заказов на своем заводе в Чусовом (Пермский край) за счет автоматизации системы управления складскими процессами в рессорном производстве. Об этом CNews сообщили представители ОМК.

Чусовской завод ОМК, производитель авторессор для грузовых автомобилей, внедрил автоматизированную систему «1С: WMS Логистика. Управление складом» на складе готовой продукции площадью около 4000 кв. м и вместимостью до 2500 тонн рессор и рессорных листов. Система в реальном времени обеспечивает прослеживаемость всей производственной цепочки учета, хранения и отгрузки рессорной продукции. Это позволяет предприятию повышать точность сборки заказов, в кратчайшие сроки производить их комплектацию и отгрузку клиентам.

«Максимально автоматизировав складские процессы, мы исключили вероятность возникновения ошибок у сотрудников склада при комплектации клиентских заказов, сократили время выполнения всех складских операций, чтобы осуществлять поставки нашим заказчикам точно в срок. Мы продолжим цифровую трансформацию в управлении цепочками поставок и реализуем проект по автоматизации складов в своих обособленных подразделениях по всей России», – отметил директор по логистике чусовского завода ОМК Василий Приказчиков.

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