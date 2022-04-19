Imredi и Softline развернули цифровые сервисы для проверок и управления задачами в магазинах сети «Столица»

Компании Imredi и Softline развернули сервисы платформы Imredi для маркетов «Столица». С их помощью дальневосточный ритейлер управляет 88 магазинами, проводит проверки и контролирует выполнение задач, отслеживает события экономической безопасности. Процессы переведены в цифровой вид: в точках продаж сотрудники используют мобильное приложение Imredi, а центральный офис в реальном времени получает данные с мест и аналитику для управления и развития сети. Об этом CNews сообщили представители Softline.

«Мы изучили практики ряда федеральных сетей нашего формата, использующих цифровые решения для контроля и коммуникации с магазинами и сотрудниками, в том числе использующих Imredi. И тот факт, что весь этот опыт, готовые кейсы и инструменты доступны на платформе “из коробки” предопределил выбор в ее пользу. Мы настроили и внедрили систему согласно операционным запросам нашей сети, и сформировали ряд требований под дальнейшее развитие. Теперь мы лучше контролируем магазины и быстрее реагируем на проблемы, в торговых залах снижается количество отклонений от стандартов, это очень важно для повышения уровня обслуживания и лояльности наших покупателей», - сказал представитель сети «Столица».

Контроль магазинов проводится через мобильное приложение, с помощью «умных» чек-листов, сбора фотоотчетов, постановки SMART-задач, а также инструментов отчетности и аналитики. «Столица» использует Imredi для ежедневной проверки готовности магазина к открытию, контроля внешнего вида, реализации скидочных программ, отслеживания МРЦ (максимальных розничных цен) на продукцию, подлежащую регулированию, а также для множества других задач, например мониторинга открытия магазинов конкурентов.

Решение используется супервайзерами и директорами кластеров для аудитов своих магазинов, а также при проверках с помощью «тайных покупателей». В Imredi все выявленные недостатки и отклонения автоматически формируются в задачи для магазинов на устранение замечаний. Кроме того, в системе центральным офисом ставятся задачи, связанные с операционной деятельностью и развитием сети: они могут назначаться на всю сеть, на группу или отдельный магазин. Ход их выполнения отслеживается в режиме онлайн.

Специальное рабочее место позволяет фиксировать события, которые влияют на экономические потери в магазине, а также на вопросы безопасности: это могут быть порча товара, недостача, кражи и др. Подразделение, ответственное за экономическую безопасность, может оперативно вести детальные данные о событии в каждом магазине и сводную информацию по сети.

В мобильном приложении сотрудникам доступна база знаний, где для размещены инструкции, планограммы и другая необходимая информация. Планируется что приложение Imredi станет полноценным инструмент для программ обучения и развития сотрудников «Столицы».

«Наша основная цель — это предоставить заказчику единый цифровой инструмент для управления всеми видами активностей в розничной сети. Различные процессы могут быть настроены для работы и контроля в системе, от открытия магазинов и опросников в часы пик до закрытия смены и еженедельных фотоотчетов, KPI сотрудников и аналитических дашбордов для руководства», - отметил Максим Семиренко, коммерческий директор Imredi.

«Столица» использует Imredi по модели SaaS, что позволило настроить и запустить операционные процессы ритейлера на платформе в течение нескольких недель.

Проект был реализован в рамках партнерства Imredi и подразделения Softline Digital, специализирующегося на разработке и внедрении цифровых решений для отраслевых задач.

***

Imredi – резидент ИТ-кластера Сколково, разработчик цифровой платформы Imredi для автоматизации сбора и анализа данных, управления сотрудниками и процессами, а также поддержки принятия управленческих решений.

Imredi помогает повысить операционную эффективность компании, уровень клиентского сервиса, мотивации и производительности персонала, путем контроля исполнения стандартов, управления задачами, бизнес-процессами, KPI и сотрудниками. Платформа позволяет перевести в цифровой вид контроль исполнения регламентов и процедур, а также рабочие коммуникации, автоматизировать задачи на устранение нарушений, получать онлайн аналитику – сводную и по каждому сотруднику, а также вести централизованное планирование, анализ и мониторинг деятельности.

Softline – поставщик ИТ-решений и услуг в области цифровой трансформации и информационной безопасности. Компания обеспечивает, упрощает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих клиентов, объединяя более 150 тыс. организаций из всех отраслей с более чем 6000 поставщиками продуктов и услуг в области информационных технологий, а также предоставляя собственные услуги и решения. В 2020 финансовом году Softline достигла оборота в $1,8 млрд. В октябре 2021 г. компания провела первичное размещение своих депозитарных расписок на Лондонской бирже со вторичным размещение в Москве.