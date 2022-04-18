Топливная компания ТВЭЛ внедрит систему проверки технической документации на базе искусственного интеллекта

В Топливной компании «Росатома» ТВЭЛ стартовал проект по созданию автоматизированной системы интеллектуальной проверки технических отчетов и технической документации. Об этом CNews сообщили представители ТВЭЛ.

Внедрение новой информационной системы на базе искусственного интеллекта позволит значительно сократить сроки подготовки документации для заказчиков (в первую очередь – на рынках ядерного топлива и его компонентов), а также исключить возможные ошибки, уменьшив влияние человеческого фактора.

Информация будет обрабатываться на русском и английском языках с использованием обучаемой математической модели. Глубокий анализ документации позволит полностью исключить целый ряд возможных ошибок, неточностей и нестыковок.

Генеральным подрядчиком проекта выступает АО «Промышленные инновации» (предприятие Топливной компании «Росатома» ТВЭЛ). В проекте участвуют компания DM Solutions – разработчик комплексных решений в области интеллектуальной автоматизации, а также компания «Преферентум» – российский производитель платформы анализа неструктурированной информации на основе технологий машинного обучения.

«Благодаря внедрению технологий искусственного интеллекта проверка многостраничных документов, содержащих тексты, чертежи, формулы, графики и таблицы будет занимать несколько секунд. Это позволит автоматизировать огромный объем рутинных операций, и ускорить разработку и вывод на рынок новых ядерных и неядерных продуктов Топливной компании. Это еще один шаг в цифровизации процессов, которой ТВЭЛ последовательно занимается уже несколько лет. В частности, была реализована роботизация ряда процессов в закупочных процедурах, а созданная в рамках этого процесса система – “Атомбот.Закупки” – была выведена на рынок как собственный ИТ-продукт ТВЭЛ», – отметил директор по цифровизации АО ТВЭЛ Евгений Гаранин.

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Топливная компания «Росатома» ТВЭЛ (Топливный дивизион госкорпорации «Росатом») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности 75 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ.