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«Росатом»: потенциальный объем рынка ПО для теплоэнергетической отрасли оценивается в 75 млрд рублей

Эксперты «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») в рамках разработки и подготовки к выводу на рынок продукта «Цифровое теплоснабжение» провели комплексное исследование рынка цифровых решений для предприятий энергетики и теплоснабжения. Аналитики РИР ожидают четырехкратный рост потребности в цифровых решениях со стороны заказчиков из теплоэнергетического сектора. Этому будет способствовать необходимость роста эффективности на фоне ограничения тарифов, ужесточение экологических требований и другие факторы.

На сегодняшний день в РФ насчитывается около 4,7 тыс. предприятий теплогенерации и теплоснабжения. Их совокупная выручка в 2021 г. составила около 2 трлн руб., а суммарные ИТ-затраты – 19,7 млрд руб., то есть меньше одного процента. «Понятно, что теплоснабжение – это регулируемая отрасль, которая к тому же в последнее время испытывает недофинансирование в связи с ограничением роста тарифов. Но именно цифровые решения помогают повысить эффективность, сократить потери и ликвидировать ненужные расходы. Поэтому мы ожидаем постепенного роста внимания со стороны заказчиков к таким продуктам как «Цифровое теплоснабжение», и аналогичным решениям», – отметил Виктор Рубежной, руководитель направления «Цифровое ресурсообеспечение» в РИР. По оценке специалистов РИР, потенциальный объем рынка программных решений составляет около 76 млрд руб.

В ходе исследования аналитики РИР насчитали свыше 200 программных решений, разработанных конкретно под рынок теплоснабжения. Однако большинство из них являются узконаправленными, для автоматизации сугубо технологических процессов. Прямыми аналогами продукта «Цифровое теплоснабжение» являются 28 решений от различных разработчиков. Практически все решения в большей или меньшей степени узко сфокусированы на конкретных модулях. Так, ни в одном из 28 решений не отмечено более четырех схожих по функциональности модулей с ПК «Цифровое теплоснабжение».

В рамках анализа рынка выявлены наиболее востребованные модули, входящие в программный комплекс «Цифровое теплоснабжение». Это «Обходчик-контролер», «Заявки», «Центральная панель», «Анализ режимов», «Анализ топливно-энергетических балансов», «Отраслевая промышленная IoT-платформа», «Поддержка эксплуатации», «Потребители», «Охрана труда и промышленная безопасность», «Информационно-транспортные системы», VR и AR, «Цифровые двойники».

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