«Курьер сервис экспресс» изменит процессы в логистике в условиях трансформации рынка

«Курьер сервис экспресс» (КСЭ) внедрит автоматическое планирование маршрутов для повышения экономической эффективности процесса доставки. Компания планирует предлагать курьерам маршруты, построенные с учетом прогноза пробок. Это поможет развозить больше отправлений тем же автопарком, снизить холостой ход и исключить возможные простои транспорта. Поставщиком решения стала «Яндекс маршрутизация».

Ранее Департамент доставки КСЭ использовал геоточки, не связанные единым маршрутом: курьеры самостоятельно решали, в каком порядке развозить заказы, распределенные логистом. Пилотный проект в Москве и Московской области с «Яндекс маршрутизацией» показал, что автоматическое планирование увеличивает производительность курьеров на 15-20%.

Логистический оператор планирует масштабировать решение по всей России, а также подключить мониторинг качества выполнения заказов доставки, чтобы уменьшить нагрузку на персонал колл-центра. Сейчас специалисты клиентского сервиса обрабатывают обращения о статусе заказов и информируют клиентов о местонахождении курьеров. С помощью сервиса мониторинга получатели смогут оперативно узнавать, где находятся их грузы, а логисты — в режиме реального времени отслеживать движение отправлений, предупреждать проблемы и быстро реагировать на отклонения от плана движения.

Для точного прогноза времени прибытия курьера «Яндекс маршрутизация» использует исторические данные о пробках. Такой прогноз помогает строить реально выполнимые маршруты. Платформа также учитывает более 300 различных операционных параметров, описывающих работу складов, тип транспорта, график водителей, тип перевозимых отправлений и др.

«В сложившейся ситуации неопределенности на рынке мы вынуждены серьезно пересмотреть все бизнес-процессы, и это в первую очередь касается сервиса доставки. “Яндекс маршрутизация” для нас — один из инструментов антикризисного управления, который поможет нам не только экономически эффективно использовать ресурсы и структурировать работу курьеров, но и лучше выстроить диалог с клиентами. Сегодня управление себестоимостью выходит на первый план — и те компании, которые найдут правильный баланс в этом вопросе, — окажутся в более выигрышном по сравнению с конкурентами положении», — сказал Алексей Елагин, директор по цифровому развитию «Курьер сервис экспресс».

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«Курьер сервис экспресс» — курьерская компания, которая работает на рынке с 1997 г. КСЭ специализируется на доставке документов и товаров B2B-клиентам и наращивает объем заказов в B2C-сегменте. Она также строит свой собственный логистический парк, в котором уже больше 300 легковых и грузовых автомобилей, и развивает складской бизнес в части фулфилмента.

«Яндекс маршрутизация» — облачная платформа для оптимизации логистики последней мили в сферах ритейла, FMCG, курьерских служб. Сервис предлагает автоматическое планирование маршрутов и мониторинг качества доставки. Автоматизация позволяет на 40% сокращать нагрузку на колл-центры и на 20-30% — логистические издержки, а также позволяет соблюдать временные окна доставки в 95-99% случаев. Платформа «Маршрутизации» уже поддерживает доставку более 1 млн отправлений в периоды пикового спроса на услуги доставки.