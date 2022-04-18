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«Аскон» и «Базальт СПО» заключили соглашение о технологическом партнерстве

«Аскон», российский производитель инженерного программного обеспечения, и «Базальт СПО», российский разработчик операционных систем «Альт», заключили соглашение о технологическом партнерстве. Документ подписали председатель совета директоров «Аскон» Александр Голиков и председатель совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов.

Компании работают над созданием стека совместимых операционных систем и прикладных программных продуктов, обеспечивающих технологическую независимость и информационную безопасность в области инженерных задач в машиностроении и промышленно-гражданском строительстве. Планируется организовать совместное тестирование и взаимную сертификацию программных продуктов «Аскон» и «Базальт СПО».

«Для нас очень важно, что использование отечественной ОС «Альт» становится доступным не только для офисных работников, но и для инженеров, – сказал Алексей Смирнов, председатель совета директоров «Базальт СПО». – Наши партнеры взяли на себя сложную, но очень важную задачу развития российского инженерного ПО, и одновременно обеспечения его совместимости с отечественной ОС».

«Вместе мы нацелены на то, чтобы инженерное программное обеспечение эффективно работало в среде отечественных операционных систем. Стратегическое партнерство с ведущим российским разработчиком, компетенции и опыт специалистов «Базальт СПО» помогут нам быстрее добиться результата», – отметил Александр Голиков, председатель совета директоров «Аскон».

В сферу соглашения включены все продукты «Аскон» и ее дочерних компаний Renga Software и C3D Labs. Поддержка российских операционных систем «Альт» будет реализована в решениях для цифрового проектирования, подготовки производства, управления жизненным циклом изделия, информационного моделирования в строительстве.

На данный момент система проектирования «Компас-3D» совместима с ОС «Альт» в среде WINE@Etersoft. Данное решение было успешно протестировано и используется в учебном процессе МГТУ им. Н.Э. Баумана. В перспективе будут выпущены кроссплатформенные и нативные версии продуктов «Аскон» для работы в среде российских операционных систем на основе ядра Linux.

Созданный при участии «Аскон» консорциум разработчиков инженерного ПО «Развитие» разрабатывает сквозной PLM-комплекс тяжелого класса с поддержкой импортонезависимых программных платформ.

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