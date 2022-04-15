В «Диасофт» разработали стратегию перехода с SAP на российскую импортонезависимую платформу

31 марта 2022 г. состоялась конференция «Импортозамещение 2022», организованная CNews. На мероприятии эксперты отрасли и представители бизнеса делились опытом и обсуждали вопросы замены иностранных ИТ-продуктов на отечественные аналоги.

Дмитрий Гребенщиков, директор по технологиям импортозамещения компании «Диасофт», рассказал о стратегии замены решений SAP и представил участникам российскую ERP-платформу.

«Из-за приостановки деятельности SAP в России у компаний, использующих решения SAP, возникают риски, связанные с компрометацией системы и потерей бизнес-данных. В этих обстоятельствах мы рекомендуем обеспечить неуязвимость системы, исключив ее связь с внешними серверами, и незамедлительно начать процесс замены SAP на импортонезависимые аналоги», – отметил Дмитрий Гребенщиков.

Традиционный переход на другие решения, когда внедрение новой системы осуществляется «с нуля», имеет ряд очевидных недостатков: это высокая стоимость и длительный срок реализации проекта, огромный объем аналитической работы, необходимость доработок новой системы под индивидуальные потребности заказчика, переобучения бизнес-пользователей, изменения процессов организации.

Компания «Диасофт» разработала специальную технологию, с помощью которой осуществляется реинжиниринг кода SAP для получения аналогичных решений на импортонезависимом стеке. Поэтапный перевод системы позволит минимизировать недостатки и риски перехода на новую платформу, сделать этот процесс на порядок быстрее и дешевле. В результате заказчик получит готовое к эксплуатации решение в микросервисной архитектуре на современном технологическом стеке, с сохранением всей функциональности и привычным для пользователей интерфейсом.

Технология также позволяет выполнять поэтапный переход – это автоматизированный перенос на импортонезависимую российскую платформу отдельных функциональных блоков и их постепенный ввод в эксплуатацию. При этом не только сохраняется функциональность исходной системы, но и поддерживается синхронизация старой системы с новой платформой.

Дмитрий Гребенщиков: «Таким образом обеспечивается бесшовный переход на новую систему в масштабах всей организации. За счет идентичности экранных форм и функционала решается вопрос доверия пользователей: им не нужно переучиваться, они продолжают работу по уже привычным методикам».

В «Диасофт» разработана ERP-платформа, являющаяся полноценным аналогом платформы SAP NetWeaver, на базе которого построены решения SAP. Разработка функционального ядра системы велась в «Диасофт» с 2007 г., а технологии портации на ядро активно развиваются с 2014 г.

Дмитрий Гребенщиков: «В настоящее время мы сфокусированы на продукте для управления персоналом и расчета зарплаты, так как для многих организаций этот функционал является ключевым. До конца 2022 г. мы планируем завершить работы по созданию полного перечня продуктов, традиционно входящих в состав ERP».

В «Диасофт» готовы за 12-18 месяцев произвести эффективную замену всех продуктов SAP, осуществляя последовательно-параллельный переход на российскую ERP-платформу. Новое решение будет готово к эксплуатации гораздо быстрее, чем при перевнедрении, а сохранение реализованной логики позволит SAP-специалистам продолжить работу после короткого переобучения, тем самым обеспечив эффективную поддержку и быстрое развитие бизнес-задач уже на новом технологическом стеке.