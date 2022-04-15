«Цифра» обновила систему мониторинга промышленного производства «Диспетчер»

ГК «Цифра» объявила о выходе нового релиза «Диспетчера», российской системы мониторинга промышленного производства. Обновленная версия 3.2 — это платформенное решение для сбора данных и управления производственными процессами. В новом релизе в комплексе «Диспетчер» сформирована продуктовая линейка из трех самостоятельных классов продуктов: MDC, MES, EAM.

Диспетчер MDC (Manufacturing Data Collection) представляет собой базовое IIoT-решение для контроля и аналитики производства. Это система мониторинга промышленного оборудования, осуществляющая непрерывный сбор данных.

В новом релизе доработан интерфейс пользователя, он стал более гибким и универсальным: журналы, отчеты и дашборды можно настраивать под особенности каждого предприятия самостоятельно.

В стандартной поставке 3.2 добавился инструмент формирования 3D-схемы цеха. Улучшены механизмы автоматизации процессов предприятия.

«Мы развиваем наш продукт, чтобы помочь заказчику достичь максимально возможной производительности, выполнить в срок производственные планы и повысить эффективность. Продукт не стоит на месте и учитывает потребности наших клиентов и запросы рынка», – отметил директор по продукту ГК «Цифра» Василий Чуранов.

«Диспетчер MES» (Manufacturing Execution System), разработанный на основе базового мониторинга, сформировался в самостоятельный продукт комплекса «Диспетчер». Это система оперативного планирования и контроля производства на цеховом уровне. «Диспетчер MES» позволяет формировать оперативный план производства на основе списка заказов или объемно-календарного плана, автоматизирует выдачу и контроль выполнения сменных заданий, учитывает ход производства в режиме реального времени. Решение помогает оперативно выявлять проблемы, принимать необходимые управленческие решения и снижать сроки выпуска продукции.

В релизе 3.2 значительно расширена функциональность маршрутных листов, добавлены новые элементы управления: теперь можно «на лету» добавлять новые технические операции, восстанавливать удаленные, дробить существующие и указывать для них производственных статус. Также инструмент позволяет пользователю связать или отвязать маршрутный лист с производственным заказом. Такое решение позволяет оперативно работать и изменять состав заказа без сложных манипуляций. Кроме того, появился инструмент оперативного планирования, который помогает управлять производственными задачами и контролировать их исполнение. Данный инструмент позволяет в несколько раз сократить время формирования производственных задач и создать их четкую очередь.

«Для части производственных задач требуются усилия не одного оператора, а целой команды. В связи с этим мы добавили функционал «Бригады». Задавая производственное задание, пользователь может указать группу исполнителей, которые должны работать над ней, то есть планировать задачи на бригаду. Результат бригадной работы может учитываться как в штуках изготовленной продукции, так и в часах, затраченных на выполнение работ. Бригадир может самостоятельно администрировать свою бригаду, приостанавливая работу оператора или заменяя его в момент работы над задачей», – сказал Василий Чуранов.

«Диспетчер ЕАМ» (Enterprise Asset Management) – система управления парком производственного оборудования, которая позволяет оцифровать процессы использования производственных активов от покупки до списания. Данное бизнес-решение сформировалось на основе функциональности автоматизации процессов работы службы технического обслуживания и ремонта ТОиР.

«Раньше наше решение по части ТОиР было десктопное, то есть устанавливалось на каждый компьютер пользователя. Система класса EAM, в свою очередь, основана на веб-интерфейсе и является платформо-независимым решением. Теперь не имеет значения, какая операционная система стоит на предприятии, что особенно актуально в условиях ухода иностранных компаний с российского рынка», – сказал Василий Чуранов.

Внедрение «Диспетчер ЕАМ» позволяет сократить количество внеплановых простоев из-за аварий и увеличить срок службы оборудования за счет оптимального планирования проведения технического обслуживания и ремонта на основе получаемых в режиме реального времени данных о состоянии оборудования. Автоматический контроль выполнения ремонтных работ позволяет избежать ошибок и сократить их продолжительность. «Диспетчер ЕАМ» является главным помощником руководителя сервисно-ремонтной службы, отвечающим на вопросы: что, когда и как надо обслуживать и ремонтировать. Кроме того, решение класса EAM обеспечивает руководство компании и специалистов отчетами по текущему состоянию производственных активов предприятия и затратам на их эксплуатацию.

«В текущих условиях промышленникам надо обратить особое внимание на решения, которые позволяют продлить срок службы оборудования, вовремя обеспечивая его «профилактику». Мы не знаем, насколько быстро отрасль сможет адаптироваться и произвести необходимые аналоги импортных запчастей или наладить логистические цепочки с другими рынками. Поэтому необходимо сфокусироваться на сохранении существующих мощностей», – сказал управляющий директор ГК «Цифра» Павел Растопшин.

Согласно последним исследованиям «Цифры», загрузка станков на крупнейших машиностроительных предприятиях России после внедрения комплекса «Диспетчер» возросла более чем на 20%.