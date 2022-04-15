Sitronics Group разработала цифровую платформу управления транспортными системами

Sitronics Group разработала цифровую платформу управления транспортными системами, основными задачами которой являются повышение комфорта и безопасности передвижения на дорогах, эффективное использования существующей дорожной инфраструктуры и обеспечение заданной мобильности населения.

Платформа позволяет реализовать комплексное «умное» управление дорожным движением города или региона. Решение является составной частью архитектуры интеллектуальных транспортных систем.

Основные возможности платформы – сбор данных, представление их в виде дашбордов и карт, аналитика и прогнозирование дорожной ситуации, управление транспортными подсистемами и дорожным движением.

В состав платформы входит модуль интеграции, который позволяет быстро подключить информационные потоки данных из различных транспортных подсистем города. Еще один важный блок сценарного управления дорожным движением обеспечивает оперативное реагирование на события, происходящие на улично-дорожной сети.

Модуль визуализации платформы может быть гибко настроен и скомпонован под конкретные роли пользователей с учетом специфики работы и прав доступа. Например, для сотрудников центра оперативного управления дорожным движением можно вывести на один экран текущее состояние общественного транспорта, метеорологическую информацию, состояние светофорных объектов, видеопоток с критических объектов улично-дорожной сети.

В случае повышения пороговых значений параметров система выводит уведомления об отклонениях, а оператор отрабатывает сценарий реагирования. Так, при скоплении пассажиров на остановках в интерфейсе системы могут быть направлены заявка на уменьшение интервала движения общественного транспорта и запрос о необходимости проверки предоставления приоритета транспорту в районе остановки.

Для руководства можно сформировать дашборды, содержащие сводные показатели, такие как средний уровень и динамика загруженности транспортной системы, агрегированные показатели нарушений и происшествий, качество и скорость работы дорожных служб и служб реагирования.

Модуль мониторинга транспортных потоков обеспечивает визуализацию и расчет параметров, определение интенсивности и скорости движения потоков. А блок видеонаблюдения и видеоаналитики платформы позволяет осуществлять видеофиксацию и автоматическое распознавание событий для оперативного реагирования и последующей работы с инцидентами.

Также платформа предусматривает моделирование и прогнозирование событий для повышения качества и оперативности принятия решений. Система рекомендует возможные сценарии реагирования в ситуациях ухудшения метеоусловий, скопления пассажиров на остановках, ДТП или заторах на дороге.