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SimpleOne заключила партнерское соглашение с «АйТи»

SimpleOne cообщает о подписании партнерского соглашения с компанией «АйТи». В рамках сотрудничества команда «АйТи» будет реализовывать для своих клиентов полный цикл работ по внедрению продуктов SimpleOne, а также, при необходимости, сможет обеспечить российским компаниям полноценную миграцию с других платформ на SimpleOne. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne.

«Российский рынок решений для сквозной автоматизации бизнес-процессов динамично растет, отражая стремление отечественных компаний повысить связность, производительность и адаптивность информационных систем к постоянно меняющимся внешним условиям и требованиям потребителей, – сказал Андрей Калякин, директор Департамента сервисов «АйТи». – Наша компания реализует для крупнейших российских заказчиков широкий спектр процессных задач в таких областях, как управление клиентским опытом, управление корпоративными сервисами в рамках ОЦО и отдельных служб, управление инвестиционными проектами, внедрение “цифровых сотрудников” и др. SimpleOne представляет собой зрелый отечественный инструмент для предприятий любого масштаба и области деятельности. Мы уверены, что партнерство с SimpleOne позволит нам предложить заказчикам отличную импортозамещающую платформу для решения актуальных бизнес-задач и обеспечить интеграцию наших собственных разработок в области автоматизации и роботизации».

«Наш партнерский портфель пополнился еще одним сильным интегратором – компанией “АйТи”, – отметил Илья Жакашев, коммерческий директор SimpleOne. – У коллег мощная отраслевая ИТ-экспертиза и знание особенностей бизнеса, что позволит им эффективно и быстро решать задачи автоматизации сервисных подразделений различных предприятий России с помощью платформы SimpleOne. Сейчас мы наблюдаем резкий рост спроса на решения SimpleOne. Сотрудничество поможет придерживаться нашей главной цели – оперативно и в полном объеме предоставлять как можно большему количеству компаний надежный инструмент автоматизации бизнес-процессов».

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Компания SimpleOne – российский разработчик инструментов для автоматизации всех сервисных бизнес-процессов в средних и крупных компаниях. На базе платформы SimpleOne разрабатываются решения для автоматизации задач сервисных подразделений компаний: IT, HR, АХО, юридический отдел и т.д. Основные продукты: ITSM-система SimpleOne и ESM-платформа SimpleOne.

Группа компаний «Аплана» – многопрофильный ИТ-холдинг, предоставляющий весь спектр услуг и решений для создания, модернизации и сопровождения корпоративных информационных систем. За более чем 30 лет работы «АйТи» разработали целый ряд высокотехнологичных продуктов, большинство из которых завоевало огромную популярность на российском рынке и успешно используется тысячами отечественных предприятий. В числе таких решений: платформа роботизации бизнес-процессов Robin RPA, ML-платформа аналитики, неструктурированных данных Preferentum, система управления персоналом «БОСС-Кадровик», ЕСМ-система «Логика» и др.

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