CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интеграция Бизнес-приложения
|

«Национальная платформа» и партнерский центр «Ростеха» подписали соглашение о сотрудничестве

Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве компании «Национальная платформа» с партнерским центром государственной корпорации «Ростех» в инновационном центре «Сколково», направленного на содействие импортозамещению программного обеспечения на предприятиях «Ростеха».

Целью партнерских отношений является содействие распространению на российском рынке и рынках стран Евразийского экономического союза программного обеспечения — ERP-платформы «Ма-3», разработанной компанией «Национальная платформа».

ERP-платформа «Ма-3» обеспечивает импортозамещение иностранных аналогов в сегменте систем автоматизации предприятий для отраслей промышленности, организаций оборонно-промышленного комплекса, органов государственной власти, государственных корпораций и крупных предприятий федерального масштаба.

В соответствии с подписанным соглашением сторонами на первом этапе будут определяться потребности предприятий и организаций госкорпорации «Ростех» во внедрении ERP-платформы «Ма-3» в рамках задач по импортозамещению.

В планах сотрудничества намечена реализация программы обучения по использованию «Ма-3» на промышленных предприятиях госкорпорации. Также партнеры договорились о совместном участии в научных, образовательных, общественных и других публичных мероприятиях.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российский антисанкционный закон больно ударит по отечественной электронике

В России создана комиссия по безопасности критической ИТ-инфраструктуры. Ее возглавит Дмитрий Медведев

МТС за 2 миллиарда купила «Uber для охранных агентств»

Онлайн-конференция «Современный цифровой офис 2022» состоится 19 апреля

Власти разорвали контракт на важные ИИ-исследования, которые подрядчик готов был выполнить за бесценок

Премия «Инновация года 2022»: начат отбор номинантов

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Вне санкций: лучшие альтернативы Microsoft Office и Google Docs

Самые мощные видеокарты в 2022 году: выбор ZOOM

Бесплатные облачные сервисы из России: лучшие альтернативы Google Диску и iCloud

Показать еще

Наука

Акустическое зондирование обнаружило затонувший римский город

У нашей Вселенной есть двойник, который движется назад во времени

ИИ ограничен в возможностях из-за математического парадокса
Показать еще
Новые цифровые горизонты «Форсайт» Новые цифровые горизонты «Форсайт»