«Национальная платформа» и партнерский центр «Ростеха» подписали соглашение о сотрудничестве

Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве компании «Национальная платформа» с партнерским центром государственной корпорации «Ростех» в инновационном центре «Сколково», направленного на содействие импортозамещению программного обеспечения на предприятиях «Ростеха».

Целью партнерских отношений является содействие распространению на российском рынке и рынках стран Евразийского экономического союза программного обеспечения — ERP-платформы «Ма-3», разработанной компанией «Национальная платформа».

ERP-платформа «Ма-3» обеспечивает импортозамещение иностранных аналогов в сегменте систем автоматизации предприятий для отраслей промышленности, организаций оборонно-промышленного комплекса, органов государственной власти, государственных корпораций и крупных предприятий федерального масштаба.

В соответствии с подписанным соглашением сторонами на первом этапе будут определяться потребности предприятий и организаций госкорпорации «Ростех» во внедрении ERP-платформы «Ма-3» в рамках задач по импортозамещению.

В планах сотрудничества намечена реализация программы обучения по использованию «Ма-3» на промышленных предприятиях госкорпорации. Также партнеры договорились о совместном участии в научных, образовательных, общественных и других публичных мероприятиях.