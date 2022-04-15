Экс-команда Accenture поможет компаниям справиться с технологическими бизнес-рисками импортозамещения платформенных решений

Российская команда, которой в апреле 2022 г. был передан бизнес глобальной Accenture, разработала комплекс мер по управлению бизнес-рисками, в том числе связанными с ИТ-инфраструктурой. Разработанный подход включает план реагирования, обеспечивающий непрерывность бизнеса и стабильность операционной деятельности с учетом возникших весной 2022 г. вызовов в области применения приложений, инфраструктуры, объектов оборудования сети и прочих технологий. Это перечень конкретных мер на всех уровнях ИТ: от инфраструктуры, приложений и их поддержки до управления ИТ.

Новая реальность, в которой оказались ИТ-департаменты, обусловлена рядом факторов: Глобальные вендоры (такие как SAP, Oracle, Cisco, Citrix, SAS, Adobe и др.) приостановили продажи, а в ряде случаев, и поддержку решений в России. Возможные риски удаленного отключения ПО и оборудования. Блокировка или остановка работы части зарубежных облачных сервисов. Новые регуляторные требования. Общая неопределенность в связи с новыми вводимыми санкциями.

Многие подразделения международных компаний столкнулись с типовой ситуацией, когда критически важные приложения размещены за пределами России и/или являются частью глобальной ИТ-инфраструктуры. Это касается не только учетных систем, но систем планирования, отслеживания цепочек поставок, клиентских систем, напрямую связанных с ежедневной активностью бизнеса. Компаниям приходится продумывать решения, которые бы позволили локализовать инфраструктуру, продолжить операционную деятельность, уберечь бизнес от дальнейших технологических рисков.

Для каждой компании схема преодоления препятствий будет уникальной: в некоторых случаях быстрого решения задачи просто не существует. Разработанная методология и набор мер помогут снизить риск нарушения непрерывности бизнес-процессов, а также позволят дальше развивать и масштабировать средства автоматизации вслед за потребностью бизнеса.

Программа учитывает и собственный опыт компании, когда за три недели нужно было полностью локализовать ИТ-решения: выбрать различные решения, осуществить развертывание и настройку, перенести данные и обучить персонал. Специалисты компании выполнили переход на ряд ключевых локальных систем без потери управляемости и снижения качества сервисов для клиентов — и теперь готовы делиться накопленным опытом.

Новая программа по управлению бизнес-рисками диверсифицирована в зависимости от специфики, ключевых задач и потребностей конкретного бизнеса. В нее могут входить четыре вида работ: экспресс-анализ ИТ-ландшафта, разработка различных вариантов инфраструктуры для обеспечения непрерывности и защиты от рисков, реализация необходимых изменений и поддержка внедренных приложений.

12 апреля 2022 г. компания Accenture объявила о полной передаче российской части бизнеса локальному руководству. Новая консалтинговая технологическая компания будет полностью независимой от международной сети Accenture. В настоящее время команда работает над созданием нового бренда на отечественном рынке.