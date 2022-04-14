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«ЮKassa» снизит комиссию за эквайринг до 1% — для тех, кто продает социально значимые товары и услуги

Компании, ИП и самозанятые, подключенные к «ЮKassa», смогут принимать онлайн-платежи банковскими картами с комиссией 1%. Эквайринговая комиссия будет снижена для определенных категорий бизнеса, которые продают социально значимые товары и услуги, с 18 апреля до 31 августа 2022 г. по решению Банка России. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

По инициативе «ЮKassa», сниженная комиссия в 1% также будет действовать для онлайн-платежей кошельками «ЮMoney», SberPay и при оплате товаров методом «Заплатить по частям» на тарифах на шесть и 12 месяцев с льготным периодом пять дней.

«Со сниженной комиссией за эквайринг бизнесу будет проще выйти на рынок электронной торговли и развиваться на нем. Мы продолжим поддерживать в этом своих клиентов, выстраивая для них кастомизированную платежную инфраструктуру на базе передовых цифровых решений», – отметил Дмитрий Кармишин, коммерческий директор финтех-компании «ЮMoney».

Сниженная комиссия будет доступна компаниям, ИП и самозанятым, которые продают еду и продукты питания, лекарства, медицинские изделия, топливо и товары повседневного спроса. Кроме того, на ставку в 1% могут рассчитывать те, кто оказывает услуги в сфере связи, жилищно-коммунального хозяйства, медицины, образования, культуры, туризма и перевозки пассажиров. С полным списком видов деятельности можно ознакомиться на сайте Банка России. Комиссия снизится автоматически у клиентов, которые соответствуют условиям. По данным «ЮKassa», с 1 марта по 11 апреля 2022 г. обороты онлайн-площадок, которые продают социально значимые товары и услуги, стали больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Так, обороты компаний из сферы туризма выросли на 124%, а средний чек стал меньше на 21% и составил 12 791 руб. Обороты образовательных онлайн-площадок увеличились на 12%, а средний чек вырос на 6% и достиг 3 888 руб. Обороты платежей интернет-магазинов, которые продают продукты, выросли на 28%. Средний чек стал на 7% больше и составил 1 831 руб.

«Мы предлагаем инструменты для приема платежей и другие возможности бизнесу любого размера – от крупных компаний федерального масштаба до начинающих самозанятых. “ЮKassa” подключается бесплатно, абонентской платы нет. Вся процедура проходит онлайн и занимает несколько дней», – сказал Дмитрий Кармишин.

Подключить интернет-эквайринг с комиссией 1% можно на сайте «ЮKassa». После подключения в магазине будут доступны разные способы оплаты. Пониженная ставка будет действовать на онлайн-платежи кошельками «ЮMoney», SberPay и банковскими картами, работающими на территории России. Также компании смогут подключить опцию «Заплатить по частям» с комиссией в 1% на тарифах на шесть и 12 месяцев с льготным периодом пять дней.

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«ЮMoney» — финтех-компания, входит в экосистему «Сбера». «ЮMoney» разрабатывает платежные решения для пользователей и бизнеса. Физлицам компания предлагает сервис электронных платежей «ЮMoney», а бизнесу — услуги интернет-эквайринга с помощью «ЮKassa» и другие финтех-решения. В «ЮMoney» зарегистрировано свыше 60 млн кошельков. Сервис эмитирует карты Visa и Mastercard, уже выпущено более 2 млн пластиковых и 21 млн виртуальных карт. «ЮKassa» — цифровая финтех-платформа «ЮMoney». С «ЮKassa» работают больше 160 тыс. онлайн-площадок из 29 стран мира, сервис поддерживает более 10 платежных методов.

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