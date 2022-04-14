Технополис «Химград» внедрил цифровую платформу Kaizen

PropTech-центр компании «Миран» займется цифровизацией казанского технополиса «Химград». Решение о внедрении ИТ-платформы Kaizen приняла управляющая компания «РК девелопмент-идея».

Общая площадь индустриального комплекса составляет более 117 тыс. м2. Сейчас к платформе Kaizen подключены здания первой очереди строительства – в приложение уже внесена информация об оборудовании, тепловых, водомерных и санитарных узлах, назначены ответственные лица, заведены арендаторы. С платформой работает 28 зданий, планово предупредительные работы и техническое обслуживание проводится по трём из них.

Ключевая задача, которую планирует решить РКДИ с помощью Kaizen – повышение скорости обработки заявок, контроль линейного персонала и последующая оптимизация затрат на оплату труда.

«Несмотря на то, что пока мы только «щупаем» Kaizen, результат уже есть. Заявки приходят молниеносно. Я вижу, как оперативно коллеги отвечают на них, как назначается исполнитель и как быстро он выполняет работы. Если кто-то буксует – приходится подбадривать, – сказал Рустам Мирзагаянов, заместитель директора по эксплуатации РКДИ. – Приложение удобное, сейчас планомерно подключаем к ППР остальные здания».

«Наша российская разработка размещена на базе собственного дата-центра «Миран». Это гарантирует бесперебойную работу – в случае нехватки ресурсов мы можем в два клика увеличить мощность, выделяемую под конкретного клиента. Мы рады сотрудничеству и открыты новым проектам», – сказал Роман Блонов, директор по развитию PropTech «Миран».