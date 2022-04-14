Общественный транспорт Томска стал мобильнее с цифровыми сервисами «Датапакс»

14 апреля 2022 г. в Томске запущена комплексная информационная система по управлению общественным транспортом, разработанная и представленная компанией «Датапакс», сервисы оплаты проезда реализуются ООО «Сбертройка» при участии ПАО «Сбербанк». Об этом CNews сообщили представители «Датапакс».

Пилотный проект продлится два месяца, в нем примут участие два транспортных средства перевозчика «Автоколонна 1975» на маршруте №150 и два транспортных средства перевозчика «Трансавто» на маршруте №5. Автобусы оснастили высокоточными датчиками мониторинга пассажиропотока, информационными медиапанелями, которые будут транслировать маршрутный и развлекательный контент для пассажиров. В салонах транспортных средств установлены валидаторы для безналичной оплаты проезда банковской картой или транспортной картой «Тройка».

В рамках проекта заработало мобильное приложение «Томск Транспорт», которое доступно для скачивания в Google Play и App Store. В мобильном приложении пассажиры смогут посмотреть расписание, проложить удобный маршрут, отследить движение транспорта на карте в реальном времени, узнать прогнозируемое время прибытия автобуса на остановку и оплатить проезд. Отметим, что функция планирования поездки доступна пассажирам на всем общественном транспорте города.

«У жителей Томска появится возможность протестировать современные цифровые сервисы для общественного транспорта и оценить их удобство, – отметил Максим Исаев, заместитель генерального директора «Датапакс». – Пассажиры смогут планировать поездку и приходить на остановку точно ко времени прибытия автобуса. А использование безналичных платежных решений сделает поездку более комфортной и безопасной, повышая скорость обслуживания пассажиров».

Комплексное решение будет собирать и анализировать все данные, что позволит эффективно управлять транспортной системой города: корректировать маршруты, формировать удобное расписание, контролировать транспортную работу, сбор выручки и безбилетные проезды. По итогам пилотного проекта можно будет провести оценку и сформировать дальнейшую программу развития цифровых сервисов для городского пассажирского транспорта Томска.

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ООО «Датапакс» занимается разработкой и внедрением информационно-технологических решений в области пассажирского транспорта. Ключевым продуктом является цифровая платформа пассажирских перевозок «Датапакс» – комплексный инновационный инструмент по управлению общественным транспортом городов и регионов.