МТС начала обслуживать клиентов в салонах с помощью биометрических технологий VisionLabs

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, объявляет о запуске в салонах МТС технологии компьютерного зрения VisionLabs для обслуживания клиентов без предъявления удостоверения личности. Биометрическая аутентификация по лицам, которая внедрена в российском сотовом ритейле впервые, повысит безопасность обслуживания, сделает его быстрее и удобнее. Об этом CNews сообщили представители VisionLabs.

В основе нового сервиса задействована платформа компьютерного зрения LUNA, разработанная VisionLabs. Для подтверждения личности клиенту достаточно посмотреть в web-камеру в салоне МТС. Система фиксирует лицо, выбирает лучший кадр и извлекает из изображения биометрический шаблон, после чего сравнивает его с имеющейся базой данных. Если совпадение найдено, операция будет одобрена.

Чтобы пользоваться беспаспортным обслуживанием, абонент после предоставления своего письменного согласия должен сфотографироваться в салоне МТС — занести цифровой «слепок» своего лица в Платформу биометрической идентификации МТС. После этого клиент без предъявления документа, удостоверяющего личность, может безопасно и быстро воспользоваться всеми доступными сервисами: менять номер, SIM-карту, тарифные планы, подключать и отключать услуги, проводить другие операции.

«У VisionLabs накоплена большая экспертиза по внедрению инноваций в бизнес-процессы заказчиков, — сказал генеральный директор VisionLabs Дмитрий Марков. — Мы реализовали целый ряд проектов с обслуживанием клиентов по биометрии в ритейле, а также финансовой, транспортной, промышленной отраслях. Подобные решения уже не раз доказывали свою эффективность: они помогают повысить клиентскую лояльность и вывести обслуживание на принципиально новый уровень. Сейчас один из главных запросов рынка – обеспечить наиболее простой и понятный процесс получения услуг, при этом не теряя в их качестве и безопасности. Внедрение технологий компьютерного зрения позволяет это реализовать и повысить удовлетворенность клиентов».

«Запуск платформы компьютерного зрения в нашей рознице – еще один шаг для обеспечения комфортной, безопасной и бесшовной идентификации клиентов в рамках экосистемных сервисов МТС, — отметила первый вице-президент по телекоммуникационному бизнесу МТС Инесса Галактионова. — Уже сейчас это позволит экономить время наших клиентов, а в дальнейшем — реализовать возможность удаленного обслуживания из любой точки мира».

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VisionLabs — компания в сфере создания продуктов на базе компьютерного зрения и машинного обучения. Клиенты компании — это финансовые и транспортные компании, ретейлеры и международные технологические корпорации. Основные продукты компании — платформа компьютерного зрения и видеоаналитики LUNA и линейка девайсов на базе собственных технологий (Luna Ace, Luna Pos, Luna Thermo и др.). В феврале 2022 г. МТС закрыла сделку по приобретению через свою дочернюю компанию ООО «МТС ИИ» (бренд МТС AI) 100% акций VisionLabs B.V.

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи Группы МТС пользуются более 88 млн абонентов.