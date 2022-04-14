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«Контур» запустил «Контур.ID» для единого входа в корпоративные сервисы

«Контур» объявил о запуске «Контур.ID» – облачного сервиса, который объединяет на своей площадке аккаунты пользователей и приложения компании. Для входа в корпоративные сервисы компании сотрудник использует одну учетную запись. Зайти в профиль он может не только по логину и паролю, но и сертификату или номеру телефона.

Компания, в свою очередь, контролирует и управляет доступом к корпоративным сервисам: через личный кабинет администратора добавляет или удаляет участников, наделяет их правами, отслеживает посещения. Этот процесс можно автоматизировать.

Новый сервис сможет заменить импортные решения вроде Google Workspaces от и Microsoft Azure, считают в «Контуре».

Евгений Плотников, руководитель проекта «Контур.ID», сказал: «Благодаря единому входу сотрудник быстро перемещается между приложениями и не тратит лишнее время на ввод паролей. А работодатель не переживает за безопасность своих данных. Еще одно преимущество «Контур.ID» — вход в сервис с помощью сертификата. С помощью веб-диска и диагностики сертификаты пользователей всегда отображаются корректно».

«Контур.ID» защищает все аккаунты и приложения клиентов от несанкционированного проникновения и утечки данных. В сервис встроена система защиты от перебора паролей. Этим решением около 20 лет пользуются сотрудники и клиенты «Контура», успешно применяя систему единого входа в корпоративные приложения в своей работе.

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