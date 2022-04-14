BIA Technologies открывает выделенное направление по импортозамещению ПО у крупных заказчиков

Российский системный интегратор BIA Technologies объявил об открытии выделенного направления по импортозамещению для своих заказчиков. Инициатива – ответ на запрос рынка в связи с уходом ряда иностранных вендоров и необходимостью для российских компаний в сжатые сроки найти замену ключевым системным продуктам.

Решения и услуги, предлагаемые BIA Technologies, помогут отечественным предприятиям (прежде всего представителям крупного бизнеса) бесшовно и оперативно осуществить комплексную миграцию на отечественное программное обеспечение различного класса — от ERP-систем и бизнес-приложений и до систем управления базами данных и других компонентов ИТ-инфраструктуры.

В перечень услуг выделенного направления «Импортозамещение» входят работы по миграции с иностранного прикладного ПО на отечественное (например, миграция с зарубежных ERP-систем на «1С:ERP» и «1C: Управление холдингом»; миграция с зарубежных BPM-систем на Sunrise BPMS – Low-Code BPM платформу, разработанную на базе «1С:Предприятие 8.3»; миграция с решений для планирования и оптимизации, работающих на основе комбинаторики (солверы) на продукт собственной разработки BPLEX) и работы по миграции с иностранного системного ПО на отечественные аналоги (например, системы управления базами данных, телефония, операционная система, системы хранения данных и др.).

«Наши клиенты одними из первых на рынке оперативно получают актуальные рекомендации по переходу на российские аналоги, — сказал Максим Мельситов, директор по развитию бизнеса BIA Technologies. — Все предложенные программы от BIA Technologies включены в ЕРППО. Мы также создаем центры компетенций по новому софту непосредственно на предприятиях и обучаем работе с ним специалистов заказчика».