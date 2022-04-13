«СберКорус» перевел на российское программное обеспечение 80 торговых сетей и 1000 их поставщиков

Цифровая платформа для компаний и физических лиц «СберКорус» за март 2022 г. перевела более 80 федеральных и региональных торговых сетей, а также более 1000 их поставщиков на собственную разработку — систему обмена заказами и данными «Сфера EDI». Общий объем переведенного документооборота компаний превысил 2,2 млн документов. Об этом CNews сообщили представители «СберКорус».

EDI-система электронного обмена данными нужна ритейлерам и их поставщикам, чтобы обеспечивать электронный документооборот и учет при оформлении заказов и доставке товаров в российские магазины.

Перевод ритейлеров на российское программное обеспечение поможет создать устойчивые и полностью защищенные от внешнего влияния процессы, обеспечивающие надежность и полноту поставок товаров в российские магазины.

EDI-система «Сфера EDI» разработана компанией «СберКорус» самостоятельно и полностью локализована в России. Все серверы, обеспечивающие ее работу, находятся на территории России и надежно защищены современными средствами киберзащиты.

Среди компаний, поставщики которых уже переведены на систему «Сфера EDI» крупнейшие торговые сети: «Ашан», «Красное и Белое», «ОКей», «Дикси», «Лента», «Магнит», «Утконос», «Монетка» и др.

«Технологический ресурс “Сфера EDI” кратно превышает текущие и планируемые объемы обрабатываемых данных, это дает гарантию от любых технических проблем и сбоев, — сказал представитель управления по работе с корпоративными клиентами «СберКорус» Дмитрий Силевич. — До конца 2022 г. появятся дополнительные возможности аналитики и предиктивного ML/AI анализа для работы наших поставщиков и торговых сетей. Также мы планируем и в дальнейшем развивать возможности и удобство использования для небольших торговых сетей и поставщиков. Все больше будут задействованы технологии Digital Adoption для новых пользователей, которые работают с веб-интерфейсом. В нашем адаптере для “1С” также появятся изменения, направленные на повышение удобства использования, простоты интеграции и обновления».

«СберКорус» обеспечил периметр безопасности инфраструктуры и программных продуктов. Службы мониторинга, дежурные смены и службы экстренного реагирования работают в режиме 24/7.