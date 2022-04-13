Программно-аппаратный комплекс на базе серверных платформ «Норси-транс» и ПО Raidix Elbrus включен в Реестр Минпромторга

Министерство промышленности и торговли России зарегистрировало программно-аппаратный комплекс (ПАК) — систему хранения данных «Яхонт-RDX» — в Реестре российской промышленной продукции. Внесение комплекса в Реестр обеспечивает необходимые основания для возможности использования ПАКа в организациях, осуществляющих закупки в соответствии с законодательными требованиями к импортозамещению. Об этом CNews сообщили представители «Рэйдикс»

Совместные решения на базе серверных платформ «Яхонт-УВМ Э12», «Яхонт-УВМ Э24», «Яхонт-УВМ Э24 SFF», «Яхонт-УВМ Э48 SFF», ПО Raidix Elbrus и отечественных процессоров «Эльбрус» позволяют решать задачи, востребованные у государственных и частных заказчиков, среди которых — создание вычислительных кластеров, обеспечение быстрой работы приложений, внедрение автоматизированных систем управления производством и бизнес-процессами.

Технологии программного RAID-а, специализированный функционал для построения инфраструктур на основе HDD, гибридных и all-flash массивов, поддержка современной отечественной ОС «Альт Сервер», широкий выбор RAID-конфигураций и другие особенности делают ПАК решением, способным решать актуальные в 2022 г. задачи.

«Наша цель — дать заказчикам возможность технологически безболезненно перейти с решений от зарубежных вендоров на полностью отечественные системы, — сказал Виктор Корсаков, руководитель группы по работе с российскими партнерами «Рэйдикс». — Вместе с коллегами из “Норси-транс” и МЦСТ мы продолжаем создавать программно-аппаратные комплексы, которые станут частью крупного и востребованного сегмента полностью отечественных ИТ-решений. Включение совместного ПАКа в Реестр Минпромторга означает, что в распоряжении ориентированных на импортозамещение заказчиков появился еще один инструмент для построения быстрой и надежной инфраструктуры»

***

«Рэйдикс» — российский разработчик программного обеспечения для создания отказоустойчивых и высокопроизводительных СХД. ПО Raidix работает на основе запатентованных инновационных технологий RAID-массива, разработанных в собственной лаборатории компании. ПО Raidix задействуют в системах хранения данных на базе отечественных серверов и процессоров «Эльбрус». СХД на базе ПО Raidix реализованы в аппаратном обеспечении Intel, AMD, Western Digital, Gigabyte, Seagate, Supermicro и других компаний. Raidix решает бизнес-задачи в инфраструктурах суперкомпьютерных вычислений, в сферах видеонаблюдения и видео-продакшн, высокотехнологичных научных, медицинских и банковских проектах, а также в рамках задач импортозамещения. ПО Raidix успешно применяют более чем в 30 странах мира, в том числе в США, Японии, Южной Корее, странах ЕС и СНГ.

«Норси-транс» — российский разработчик и производитель серверного оборудования, систем хранения данных на различных платформах, телекоммуникационного оборудования и вычислительных платформ. Компания специализируется на разработке и выпуске серверного оборудования, высокоплотных систем хранения данных, HPC-вычислительных платформ, телекоммуникационного оборудования различного назначения, высокосложных корпусов (включая полный цикл выпуска КД), разнообразных печатных плат в составе выпускаемой продукции.