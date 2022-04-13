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«Гэндальф» внедрила CRM-систему в региональном подразделении сети автосервисов Fit Service

«Гэндальф» внедрила CRM-систему в региональном подразделении сети автосервисов Fit Service.

Сеть автосалонов Fit Service работает с 2013 г., а география представительств франшизы насчитывает 135 городов в России и Казахстане. По данным официального сайта, входящий поток составляет 7328 звонков от клиентов в день или 78 звонков в секунду.

Ростовское подразделение Fit Service представлено тремя филиалами. Большое количество обращений и тенденция на увеличение клиентской базы повлияло на принятие решение по внедрению CRM-системы (Customer Relationship Management или управление отношениями с клиентами). Среди большого спектра готовых продуктов для внедрения была выбрана система «Битрикс24», в качестве интегратора были привлечены специалисты «Гэндальф».

Региональное представительство федеральной сети автосервисов Fit Service обратилось к специалистам «Гэндальф» для автоматизации процесса взаимодействия с клиентами. Объем работ по автоматизации бизнес-процессов заказчика включал в себя: работу с существующими клиентами; заведение новых клиентов; заведение договоров и заявок на ремонт и обслуживание; контроль статусов заявок; автоматизация отчетности по каждому менеджеру.

Раннее программное сопровождение взаимодействия с клиентом было реализовано на базе Google-документов с настройкой удаленного доступа.

В ходе переговоров было сформировано техническое задание, включающее работу по трем воронкам: подбор персонала, договоры, заявки на ремонт. На этапах реализации проекта специалисты «Гэндальф» производили настройку системы, основываясь именно на детализацию уровней воронок.

Для удобства пользователей была создана система подсказок и оповещений, сформированы карточки клиентов и соискателей. Под особенности работы автосервисов были созданы и внедрены шаблоны договоров. Отдельной частью реализации проекта стала настройка доступов и прав в CRM. Ряд функций, не требующих персонального участия менеджеров и управленцев, был реализован с помощью ботов. Например, отправка уведомлении о приглашении на собеседование, формирование и передача чек-листов, Телеграм-уведомления для сотрудников. Интеграция почтового сервиса дала возможность отправки писем клиентам напрямую из «Битрикс24».

Результатом реализации проекта является настроенная под бизнес-процессы заказчика CRM-система «Битрикс24», развернуая с использованием облачных технологий и объединяющая 3 региональных подразделения в Ростове-на-Дону.

Помимо преимуществ, касающихся работы с клиентами и потенциальными кадрами, в итоги проекта можно включить оперативный контроль за загруженностью ресурсов автосервисов в режиме реального времени.

«После внедрения CRM «Битрикс24» значительно ускорилась и упростилась работа менеджеров. Процесс контроля за исполнение заказов стал прозрачнее, увеличилась управляемость бизнесом. Карточка клиента дает возможность формирования персонального подхода, что повышает конкурентоспособность на рынке», – сказала Мария Жданова, исполнительный директор Fit Service.

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