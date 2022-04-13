Fix Price автоматизирует процесс найма персонала с помощью HR-сервиса Skillaz

Fix Price, сеть магазинов низких фиксированных цен, внедрила новую рекрутинговую систему полного цикла Skillaz для автоматизации процессов рекрутинга персонала: продавцов-кассиров, администраторов, заведующих магазинов, комплектовщиков, а также специалистов и менеджеров. Ее применение позволяет сократить время на поиск и отбор новых сотрудников. Об этом CNews сообщили представители Fix Price.

Skillaz упрощает работу рекрутеров за счет работы в «режиме одного окна» (все вкладки с сайтами объединены в одну), автопубликации объявлений о вакансиях на различных площадках и автоматического сбора откликов с них. Система позволяет вести диалог с кандидатом через email, SMS и мессенджеры. Экономия времени рекрутера также происходит благодаря автопоиску, который находит резюме на сайтах с вакансиями по указанным параметрам и сам загружает их в базу для дальнейшей обработки. Сотрудники точечного подбора успели оценить такую функцию, как отправка готового джоб-оффера, который создается в Skillaz.

«Каждый месяц к команде Fix Price присоединяется более тысячи новых человек, большинство из которых – сотрудники наших магазинов, – сказал Антон Максименко, директор по персоналу Fix Price. – При таких больших темпах роста, которые есть у нашей сети, вопрос автоматизации процесса найма – один из приоритетных. Внедрение системы Skillaz позволило нам усовершенствовать и упростить рекрутинг, а также сократить время получения обратной связи по каждому кандидату и самое важное – получать информацию в режиме реального времени».

Благодаря автоматизации процесса рекрутинга ожидается, что сроки закрытия вакансий сократятся более чем на 30%.

«Skillaz станет для Fix Price службой единого окна для поиска кандидатов, что поможет оптимизировать рутинную работу и стандартизировать процесс найма, – отметил Андрей Крылов, CEO и основатель Skillaz. – Наша система автоматизирует бизнес-процессы, собирая отклики со всех источников и оцифровывает воронку от первого контакта с кандидатом до его трудоустройства. Мы уверены, что уже через три месяца сотрудники Fix Price смогут ощутить первые результаты».

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Автоматизированная платформа для массового найма Skillaz была создана в 2014 г. российскими предпринимателями. В портфеле компании такие клиенты, как Сбербанк, «Мегафон», «Газпром нефть», РЖД, «Росатом», «М.Видео» и др.

Fix Price – сеть магазинов низких фиксированных цен. Основана в 2007 г. По состоянию на 31 декабря 2021 г. сеть магазинов Fix Price насчитывает 4904 магазина в России и странах ближнего зарубежья, в каждом из которых представлены порядка 2000 позиций в примерно 20 товарных категориях. Компания управляет восемью распределительными центрами и работает в 79 регионах России, а также в шести зарубежных странах. В 2021 г. выручка компании составила 230,5 млрд руб., EBITDA – 44,2 млрд руб., чистая прибыль – 21,4 млрд руб. (в соответствии с МСФО).