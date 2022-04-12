Подтверждена совместимость «Ред ОС» с системой для финансового мониторинга и борьбы с мошенничеством Smart Fraud Detection

Российские ИТ-компании «Фаззи лоджик лабс» и «Ред софт» подтвердили корректность работы системы противодействия мошенничеству в банковских каналах обслуживания Smart Fraud Detection на операционной системе «Ред ОС».

Smart Fraud Detection – система, выявляющая мошеннические транзакции в дистанционном банковском обслуживании розничного и корпоративного бизнеса, мобильном и SMS-банке, платежных терминалах, процессинге пластиковых карт. Также она проверяет операции через IVR, контролирует действия сотрудников банка, в том числе с использованием микрофонов и камер. Продукт зарегистрирован в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных.

«Ред ОС» – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России, что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных.

Сергей Парфёнов, технический директор компании «Фаззи лоджик лабс», сказал: «В ходе тестирования совместимости с нашей стороны были выполнены следующие работы: установлен дистрибутив «Ред ОС 7.3»; установлено прикладное ПО Smart Fraud Detection; выполнено регрессионное тестирование функциональности Smart Fraud Detection. Команда тестирования подтвердила совместимость, ошибок не обнаружено. Мы рекомендуем нашим заказчикам и партнёрам использовать «Ред ОС» при инсталляции ПО Smart Fraud Detection для обеспечения безопасности транзакций в офисах и дистанционных банковских каналах обслуживания».

Рустам Рустамов, заместитель генерального директора компании «Ред софт», сказал: «В нынешних условиях вопрос защиты субъектов КИИ становится особенно значимым. Потому при развитии экосистемы «Ред ОС» мы делаем большой упор на совместимость с решениями по информационной безопасности. Smart Fraud Detection в среде «Ред ОС» позволит заказчикам из банковской сферы обезопасить финансовые процессы и предотвратить мошенничество».