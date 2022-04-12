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Panasonic открывает умный город на базе искусственного интеллекта

Panasonic сообщила о том, что умный город устойчивого развития Суйта (SST Suita) официально откроется в Префектуре Осака 29 апреля 2022 г. Это третий полномасштабный проект подобного рода, реализуемый корпорацией Panasonic и ее партнерами в Японии. Однако в отличие от других умных городов – Цунасимы и Фуджисавы – Суйта ориентирована не только на комфорт и гармоничное сосуществование разных поколений, но и на экологичность. В перспективе пяти лет она должна стать первым японским городом, на 100% обеспечиваемым возобновляемой энергией, и прообразом «углеродно-нейтрального общества будущего», жители которого могут пользоваться всеми благами цивилизации, не нанося ущерба природе.

На территории Суйты расположены многоквартирные дома для семей и пожилых людей, общежитие для студентов, медицинско-оздоровительный комплекс, специальные учреждения для лиц, нуждающихся в медицинском уходе (в том числе круглосуточном), а также уходе за детьми, образовательные учреждения, торгового-деловой центр и парк. Для их устойчивого электроснабжения будет использоваться солнечная энергия (фотоэлектрические панели и аккумуляторы), современное газовое оборудование и проч. Транспорт в городе также будет электрическим, в том числе по системе каршеринга.

Безопасность жителей обеспечит система мониторинга на базе искусственного интеллекта и новейших 4К-видеокамер. Они позволят не только фиксировать нарушения порядка, но максимально оперативно реагировать на вероятные происшествия (несчастные случаи, падения, заторы), помогут организовать помощь лицам с ограничениями движения и с нарушениями зрения.

Жителям всех возрастов – от младенцев до пенсионеров – будет обеспечена образовательная, медицинская и социальная поддержка. Местом для встреч и общения горожан выступит парк.

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