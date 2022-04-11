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ITLand и фирма «1С» выпустили новый программный продукт «1С:УНФ+PM Управление проектной фирмой»

ITLand и фирма «1С» выпустили новый программный продукт для управления проектными фирмами, разработанный специально под потребности компаний из сегмента малого бизнеса. Система «1С:УНФ+PM Управление проектной фирмой» включена в реестр российского ПО.

Новый российский программный продукт «:УНФ+РМ Управление проектной фирмой» – совместное решение компании ITLand и фирмы «1С» для автоматизации архитектурных, проектных конструкторских бюро, инжиниринговых фирм, а также любых других малых предприятий, использующих управление проектами в своей деятельности.

Система создает единый контур для управления проектами и организацией в целом. Руководители и собственники проектных фирм получают навигатор для повышения эффективности бизнеса, а пользователи системы – инструментарий для работы. Программный продукт включает в себя такие функциональные блоки как закупки, склад, производство, отгрузка; управление финансами, отчетность и налоги; зарплата и персонал; CRM и продажи.

Программный продукт «1С:УНФ+PM Управление проектной фирмой» разработан на основе опыта, накопленного при внедрении и эксплуатации продуктов линейки «:PM Управление проектами» более чем на 350 предприятиях различных отраслей и форм собственности.

Особенно актуальным в период наращивания темпов импортозамещения для российских компаний становится переход на отечественное программное обеспечение. Система «1С:УНФ+PM Управление проектной фирмой» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. В этом реестре находятся и другие ключевые программные продукты ITLand, такие как «1С:ERP+PM Управление проектной организацией 2», «1C:PM Управление проектами» и «1C:PM Управление проектами. Модуль для 1С:ERP».

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