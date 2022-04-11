CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интеграция Бизнес-приложения ИТ в банках
|

«Диасофт» разработала ПО для организации централизованного учета материальных ценностей в банке

«Диасофт» разработала новый программный продукт для организации централизованного учета материальных ценностей в банке – «Учет и движение ценностей» (входит в состав платформы развития Digital Q.Consumer). Продукт создан в микросервисной архитектуре – это обеспечивает высокую производительность и отказоустойчивость, гибкую масштабируемость, доступность 24/7.

«Учет и движение ценностей» позволяет автоматизировать все бизнес-процессы, связанные с обработкой материальных ценностей: заготовок карт, персонализированных карт и чековых книжек. Перечень материальных ценностей при необходимости может быть расширен.

Основная функциональность продукта: ведение полного цикла учета, начиная от закупки материальных ценностей и заканчивая их утилизацией; учет материальных ценностей в разрезе их видов, исполнителей, мест учета; учет сброшюрованных бланков чеков с различным количеством листов; отслеживание актуального состояния и местонахождения ценности; формирование продуктовых событий для создания внебалансовых документов в учетной системе, необходимых отчетов при приеме или передаче ценности подразделением, выполнении операций над ценностями; ведение материального учета ценностей, предназначенных для выдачи в филиалах банка или в спонсируемых банках.

Продукт «Учет и движение ценностей» позволяет настраивать содержание и последовательность бизнес-процессов, необходимое количество документов в разрезе различных ценностей и исполнителей. Бизнес-пользователям не нужно самостоятельно отслеживать и инициировать новые операции по учету движения ценностей. Все процессы автоматизированы, и при необходимости каких-либо действий со стороны пользователя система пришлет ему уведомление с описанием задачи и рекомендациями.

Бизнес-процессы в продукте «Учет и движение ценностей» проектируются на технологической low-code платформе Digital Q.BPM, входящей в экосистему цифровой трансформации компании «Диасофт». Возможности платформы позволяют в кратчайшие сроки, без создания нового кода, добавлять дополнительные бизнес-объекты (материальные ценности), расширять функциональность продукта «Учет и движение ценностей», адаптировать бизнес-процессы в соответствии с индивидуальными потребностями каждого клиента.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИТ-шники попросили у Минцифры поддержки для 17 классов ПО

Немцы устроили диверсию в магазинах Obi в России. Закрыт доступ к ИТ-системам, но россияне нашли путь обхода

Победителей первой премии Data Fusion Awards объявят 14 апреля

Как быстро и недорого перейти на отечественную BPMS

«Мой офис» создал инструмент для отказа от технологии Microsoft

Российский разработчик продает на корню два своих процессора, запросив больше полумиллиарда

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Искусственный интеллект для камер смартфонов: что это и как работает

10 функций Telegram, о которых вы не знали: наводим порядок в чатах

Альтернативы Netflix и Megogo в России: лучшие онлайн-кинотеатры во времена санкций

Показать еще

Наука

У нашей Вселенной есть двойник, который движется назад во времени

ИИ ограничен в возможностях из-за математического парадокса

Ущерб от астероида, убившего динозавров, еще страшнее, чем считалось
Показать еще
Новые цифровые горизонты «Форсайт» Новые цифровые горизонты «Форсайт»