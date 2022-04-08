CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Интеграция Системное ПО
|

Уязвимости в Spring Framework включены в обновленную базу поиска уязвимостей Solar appScreener

«Ростелеком-Солар» обновил базу поиска уязвимостей анализатора кода приложений Solar appScreener. В обновление вошла обнаруженная критическая уязвимость CVE-2022-22965, затрагивающая работу Java-фреймворка с открытым исходным кодом Spring. Баг позволяет удаленно выполнить произвольный код без аутентификации, благодаря чему по CVSS ему была присвоена оценка опасности угрозы: 9,8/10 баллов.

Уязвимость, выявленная в модуле Spring Core, позволяет привязывать данные в http-запросе к полям объектов приложения. Баг содержится в реализации метода getCachedIntrospectionResults, который может быть использован для несанкционированного доступа к этим объектам при передаче данных имен классов этих объектов через указанный HTTP-запрос.

Уязвимость присутствует в приложениях Spring MVC и Spring WebFlux, работающих под Java Development Kit (версии 9+), эксплуатация которых может привести к компрометации огромного количества серверов. Наиболее высокой угрозе подвержены корпоративные Java-приложения на базе Spring Framework с правами root, так как уязвимость в них позволяет скомпрометировать всю систему. Уязвимость CVE-2022-22965 исправлена в версиях Spring Framework 5.3.18 и 5.2.20.

«Текущая ситуация опасна тем, что во многих организациях не выстроен процесс мониторинга уязвимостей, и несмотря на оперативно выпущенные патчи и распространение рекомендаций по устранению уязвимостей, часть компаний по-прежнему находится под угрозой, — сказал Даниил Чернов, директор центра Solar appScreener компании «Ростелеком-Солар». — Наша исследовательская лаборатория следит за появлением уязвимостей нулевого дня, а команда разработчиков оперативно отражает их в базе поиска уязвимостей Solar appScreener. Так, с начала апреля база правил поиска уязвимостей постоянно пополняется другими обнаруженными багами в Spring: CVE-2022-22963, CVE-2022-22946, CVE-2022-22947, CVE-2022-22950».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти компенсируют 80% затрат ИТ-компаний на цифровые разработки

Выручка главного российского конкурента «1С» обрушилась более чем в 3 раза, прибыль упала в 6 раз

«Яндекс» остановил развертывание ЦОДа в Германии

Конференция CNews при поддержке Минцифры «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля

Comindware выпустила новое решение для управления закупками в тренде импортозамещения

Россияне создали суперзащищенные роутеры на древних процессорах «Байкал»

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

10 функций Telegram, о которых вы не знали: наводим порядок в чатах

Альтернативы Netflix и Megogo в России: лучшие онлайн-кинотеатры во времена санкций

Где и как купить подержанную технику, чтобы не стать жертвой мошенников

Показать еще

Наука

ИИ ограничен в возможностях из-за математического парадокса

Ущерб от астероида, убившего динозавров, еще страшнее, чем считалось

Изображение с телескопа Уэбба раздвигает границы законов физики
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022