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Управлять «умным домом» вскоре можно будет при помощи «кибер-рук»

Бионические протезы, созданные резидентом Фонда Сколково «Моторика», в 2022 году будут серийно оснащаться IoT-чипами от «Билайна», которые позволят владельцу управлять «умным домом», тренировать «кибер-руки» в виртуальной реальности и даже играть в видеоигры.

«С помощью встроенных в протез руки модулей можно будет управлять «умным» домом, работать с соцсетями, играть и многое другое. «Моторика» стал первым крупным партнером, позволившим билайн стать полноценным игроком в сегменте телемедицины за счет уникальной синергии технологий оператора и платформы телереабилитации Attilan. В планах на 2022 год — обеспечить «умными» протезами порядка 800 человек с ампутацией и врожденными особенностями и подключить их с помощью технологий «Билайн» к системе удаленной реабилитации», — сообщили в пресс-службе «Билайна».

По словам разработчиков, уже сегодня благодаря установке в бионические протезы модулей eSIM и Bluetooth можно удаленно контролировать процесс реабилитации и развивать мониторинг «умных» устройств, которые встроены в тело человека — пациенту не нужно ездить в реабилитационный центр, так как всю информацию с протеза врач видит в личном кабинете пациента в «облаке». Кроме этого, кибер-руку можно тренировать в виртуальной реальности, что позволяет людям быстрее научиться работать с предметами, управлять протезами и адаптироваться к пользованию новым гаджетом.

«Телеметрия в протезах позволяет анализировать и подбирать процесс реабилитации индивидуально под каждого пользователя. Базу данных в будущем можно будет использовать для разработки новых устройств с искусственным интеллектом», — уточнили в «Билайне».

Сотрудничество билайна и «Моторики» началось в 2018 году, когда компании запустили уникальный проект по удаленному мониторингу высокотехнологичных средств реабилитации. билайн и «Моторика» помогают «киберлюдям» пользоваться протезами рук эффективнее и быстрее привыкать к их функционалу. Протезами от «Моторики» пользуется более 1700 человек в 12 странах мира, компания выпускает 7 видов бионических и тяговых протезов: кисти, предплечья и плеча.

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