Российская ИТ-платформа KNOWLEDGE SPACE заменит самое востребованное бизнес ПО: Excel, Primavera, Anaplan, Creatio, Aris и другие

Knowledge Space в реестре российского ПО

ИТ-платформа Knowledge Space входит в реестр российского ПО и покрывает широкий спектр задач по управлению бизнесом, включая:

Все виды планирования (календарное, ресурсное, экономическое, финансовое, интегрированное планирование) и мониторинг исполнения планов

Создание гибких расчетных моделей: стратегических, инвестиционных, финансово-экономических и производственных

Описание и автоматизацию бизнес-процессов

Создание и актуализацию моделей корпоративной и ИТ-архитектуры

Построение полного спектра пользовательских интерфейсов, включая рабочие формы, отчеты и аналитические дашборды

Создание экосистемных решений для совместной работы различных участников

Создание интегрированного слоя ИТ-приложений, решающих разные задачи и связанных единой базой данных и алгоритмами.

Инновационное высокотехнологичное решение

Knowledge Space относится к классу no code платформ – все решения создаются бизнес-аналитиками без программирования, что особенно важно в свете дефицита и дороговизны ИТ-ресурсов.

Концепция Knowledge Space – предоставление сервисов no code платформы, ориентированной на решение сложных задач для крупных корпораций и позволяющей заменить «тяжелые» промышленные решения классических вендоров, таких как SAP, Oracle, Microsoft и IBM. Этим Knowledge Space кардинально отличается от других low code / no code платформ, ориентированных на решение локальных задач, связанных с автоматизацией отдельных процессов и прототипированием более сложных решений.

Отличительная особенность Knowledge Space – уникальное сочетание возможностей разных классов ИТ-решений, таких как: платформы планирования, BPMS, BI, инструменты управления бизнес- и ИТ-архитектурой, интеграционные платформы.

ИТ-компания IMS – вендор композитной платформы Knowledge Space, входящая в группу «Газпромбанка», успешно автоматизирует бизнес производственных и финансовых компаний группы «Газпром» с 2019 года.

Knowledge Space предоставляет среду совместного эффективного решения управленческих задач

Широкое импортозамещение

Благодаря сочетанию большого количества возможностей Knowledge Space применяется для импортозамещения следующих решений: Oracle Primavera, MS Project, MS Excel, Anaplan, Creatio, MS Visio, ARIS, а также частично функций Figma, Forms, Qlik и Tableau.

Преимуществом применения Knowledge Space является полная интеграция функциональных возможностей планирования, проектирования, процессного управления и аналитики. Это позволяет полноценно поддерживать весь управленческий цикл (PDCA), реализованный в едином цифровом пространстве.

Бесплатную консультацию по платформе Knowledge Space можно получить, оставив заявку на сайте:

https://knowledgespace.ru

Страница Knowledge Space в реестре российского ПО:

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/566745/