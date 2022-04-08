«А-Техникс» внедряет проект мобильного приложения для контроля качества выполнения техобслуживания воздушных судов

Провайдер технического обслуживания и ремонта воздушных судов «А-Техникс» (входит в Группу «Аэрофлот») внедряет проект мобильного приложения для контроля и фиксации качества выполненных работ своим персоналом. Новый ресурс разработан собственными силами ИТ-специалистов с целью создания единой системы автоматизированного сбора и обработки данных, полученных в результате проведения контроля качества выполненных работ. Об этом CNews сообщили представители «А-Техникс».

Приложение устанавливается на рабочие планшеты сотрудников и позволяет оперативно контролировать выполнение регламентных работ при обслуживании авиационной техники, знание правил эксплуатации авиационной техники специалистами, наличие судовой и пономерной документации воздушных судов (далее – ВС), техническое состояние спецтранспорта, используемое оборудование и инструмент, наличие, сроки действия и соответствие сертификатов инженерно-технического персонала. Также новый ресурс позволяет осуществлять оперативное информирование руководителей и заинтересованных лиц о результатах проведения проверок.

Внедрение приложения повысит степень автоматизации работы специалистов отдела технического контроля и дополнительно усилит систему качества «А-Техникс».

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Компания «А-Техникс» – провайдер технического обслуживания и ремонта воздушных судов, входит в Группу «Аэрофлот». Имеет сертификат ФАП-285 на выполнение технического обслуживания самолетов Boeing 737, Boeing 747, Boeing 777, Airbus A350, Airbus A330, Airbus A320Family и SSJ 100. Компания обладает ангарными комплексами в аэропортах Шереметьево и Оренбурга, а также линейными станциями в Белгороде, Воронеже, Нижнем Новгороде, Саратове, Ставрополе, Ульяновске и Красноярске.