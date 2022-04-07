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В ПО «ИНИТИ Соло» версии 3.0.5 модифицирован API стандарта JSON RPC 2.0 для интеграции с внешними системами.

API стандарта JSON RPC 2.0 позволяет осуществлять как выгрузки различных данных (модели и компоненты, топология, аварии и т.п.), так и предоставляет необходимый функционал управления (обновление атрибутов моделей и аварий, изменение топологии и т.п.). Использование API позволяет достаточно просто реализовывать «ИНИТИ Соло» с используемым у заказчиков ПО. Об этом CNews сообщили представители «ИНИТИ».

Система мониторинга «ИНИТИ Соло» позволяет работать с большим количеством устройств (более 500 тыс. ед.) и событий (более 10 тыс. EPS). Система функционирует в режиме активного опроса и сбора событийных данных, собирает данные (в том числе и сырые) с мультитехнического, мультивендорного оборудования и ПО. При этом происходит поиск не только аномалий и уязвимостей, но и определяется первопричина сбоя (Root cause).

В составе ПО Системы обработки, корреляции и отображений событий «ИНИТИ Соло» версия 3.0 не используются третьи-сторонние компоненты. ПО соответствует стандартам применения на сети связи общего пользования в качестве оборудования автоматизированных систем мониторинга сетей электросвязи и включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Свидетельство о государственной регистрации № 2019619820.

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