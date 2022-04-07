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Сеть АЗС «Ростнефть» повышает эффективность управления бизнесом благодаря системе «1С:АЗС. Бэк-офис» от компании «Практикон»

Компания «Практикон» (группа компаний «АйТи-Ойл») реализовала проект по внедрению решения «1С:АЗС. Бэк-офис» в сети АЗС «Ростнефть» в Башкортостане. «:АЗС. Бэк-офис» – совместное отраслевое решение компаний «1С» и «Практикон» для управления деятельностью предприятий нефтепродуктообеспечения, осуществляющих розничную и оптовую торговлю топливом (бензин, дизельное топливо, сжиженный и компримированный газ) и сопутствующих товаров на различных видах АЗС. Об этом CNews сообщили представители «Практикон».

Важная особенность проекта в сети «Ростнефть» заключалась в том, что помимо внедрения программного комплекса «1С:Управление сетью АЗС» на платформе «:Предприятие 8» был разработан функционал для автоматизации работы нефтебазы, включая учет и оптовую реализацию топлива, а также настроены механизмы взаимодействия между нефтебазами и АЗС. В рамках проекта были автоматизированы процессы по заказу топлива, учтены особенности по поставкам нефтепродуктов на нефтебазу и на АЗС, добавлена возможность отражения поставок одним бензовозом на разные АЗС / на нефтебазу и АЗС. Кроме того, совместно со специалистами нефтебазы был проработан функционал, позволяющий выполнить сборку топлива из различных составляющих.

В части оптовых продаж топлива были проведены работы по настройке заказов оптовых покупателей, а также схем обеспечения оптовых заказов, включая схему «заказ поставщику под заказ оптового покупателя», учтены особенности работы по заказам оптовых покупателей топлива в литрах, кг, тоннах.

В сети «Ростнефть» для автоматизации операций непосредственно на АЗС используется АСУ Servio Pump, поэтому была осуществлена интеграции и настройка обмена данными между «1С:АЗС» и данной системой, настроена регулярная загрузка чеков, поступлений, цен и прочей необходимой информации.

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Компания «Практикон», входящая в группу компаний «АйТи-Ойл», основана командой профессионалов-практиков, имеющих многолетний опыт работы на рынке информационных технологий и в области розничной торговли нефтепродуктами.

Основные направления деятельности компании – разработка и внедрение решений на платформе «1С», а также прикладной бизнес- и ИТ-консалтинг.

Специалисты компании обладают обширным опытом реализации проектов на платформе «1С». Соответствующие работы выполнялись для компаний «Роснефть», «Росатом», «Газпром», «Вертолеты России», «Ростех», «Татнефть», «Уралкалий», «Росавиация» и др.

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