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ГКС реализовала пилотный проект установки колонны экстренного вызова в Лужниках

Дирекция комплексных систем безопасности ГКС («Группа систематика») выполнила установку интегрированного изделия для видеомониторинга и оперативной связи на детской площадке «Кораблик» Олимпийского комплекса «Лужники».

Колонна экстренного вызова является вариантом исполнения многофункциональной опоры «Ксеон смарт» — продукта партнерской разработки ГКС и отечественного производителя осветительного оборудования «Брайтэлек».

Помимо освещения площадки колонна обеспечивает вызов диспетчера одной кнопкой, а установленная на опоре видеокамера позволяет получать круговой обзор прилегающего к опоре участка. В оголовке колонны установлен световой маяк, выступающий в роли элемента тревожной сигнализации, обозначающий место возникновения инцидента. Корпус колонны обеспечивает максимальную вандалоустойчивость, а ее контрастная окраска вместе с искусственным освещением обеспечивает хорошую видимость на расстоянии.

При эксплуатации колонны в реальных условиях было подтверждено ее высокое качество изготовления и показана надежность выбранных комплектующих. Посетителям предоставлена возможность вызова помощи по месту физической активности детей на открытой территории, оборудованной спортивными и игровыми средствами.

«За полгода опытной эксплуатации колонны опасных инцидентов или актов незаконного вмешательства не выявлено, — сказал Михаил Эленбоген, начальник отдела проектирования дирекции комплексных систем безопасности. — При этом система экстренной связи и видеонаблюдения колонны неоднократно помогали родителям найти забытые вещи и оказывать содействие оперативному реагированию службы охраны, в том числе для вызова медицинской помощи».

Представители Олимпийского комплекса «Лужники» высоко оценили выполненную специалистами ГКС работу по бесшовной интеграции компонентов колонны в сложную систему передачи данных и централизованного мониторинга территории. Также отмечено упрощение возможностей полноценного расследования инцидентов, подтверждена востребованность и полезность экстренного вызова на городских территориях массового присутствия людей.

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