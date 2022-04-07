ФПК запустила интеллектуальную систему обработки обращений пассажиров на базе технологий Naumen

В «Федеральной пассажирской компании» (АО «ФПК») завершено внедрение интеллектуальной системы обработки обращений граждан (ИСОО) на базе платформы Naumen. Решение обеспечило автоматизацию процесса, включая маршрутизацию поручений и документов на ответственных сотрудников. Об этом CNews сообщили представители Naumen.

Ядром ИСОО является Naumen Service Management Platform — отечественное программное обеспечение, обеспечивающее защиту персональных данных клиентов в соответствии с требованиями безопасности информации ФСТЭК России и 152-ФЗ. На базе платформы реализован прием, регистрация, исполнение входящего обращения и предоставление ответа заявителю. Скорость передачи обращения конечному исполнителю сократилась до двух минут против трех-пяти дней ранее за счет интеллектуальной автоматизации процессов обработки, маршрутизации обращения и автоматического сбора данных из внешних систем. При этом решение способно безошибочно определять ответственного исполнителя из более чем 30 тыс. сотрудников АО «ФПК», которые работают в 13 филиалах компании по всей России.

«Внедрение отечественной платформы Naumen позволило нам агрегировать разрозненные источники поступления обращений в рамках единой цифровой экосистемы и перейти на сервисную модель управления процессами. По итогам проекта мы получили прозрачный механизм сквозного контроля и мониторинга процессов обработки обращений. Кроме того, мы обеспечили полную безопасность данных заявителей, выбрав российское программное обеспечение, устойчивое к внешним воздействиям», — отметил Станислав Зотин, заместитель генерального директора АО «ФПК».

Интеллектуальный модуль в решении Naumen — Service Management Intelligent Automation, на основе технологий машинного обучения и анализа больших данных автоматизирует ряд задач, ранее выполнявшихся вручную сотрудниками АО «ФПК». Например, по определенным признакам принимает решение о классификации обращений и маршрутизации их в подразделения компании; выявляет повторные и некорректно поданные обращения; анализирует поступающий поток обращений для распознания новых тематик. Помимо этого, он выделяет из текста входящего обращения нужные данные, которые потом используются для формирования запросов.

«Гибкие возможности нашей платформы позволили реализовать в этом проекте все требования заказчика: повысить скорость работы с обращением и создать полностью прозрачный процесс за счет автоматизации, обеспечить защиту персональных данных клиентов», — сказал Дмитрий Рубин, директор операционного бизнеса Naumen.

После внедрения нового инструмента руководители получают аналитическую информацию о работе с заявлениями пассажиров в течение нескольких секунд: статистика по обращениям клиентов формируется моментально в режиме онлайн. Данные в системе Naumen отображаются в виде информационных панелей (дашбордов), которые автоматически обновляются, а также табличных отчетов. Вся полученная информация и аналитика используется для совершенствования и автоматизации процессов работы АО «ФПК», включая повышение качества услуг, сервиса, работы с персоналом, обучения и других.

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АО «Федеральная пассажирская компания» (АО «ФПК» – дочернее общество ОАО «РЖД») – национальный железнодорожный перевозчик в дальнем следовании. Компания начала самостоятельную перевозочную деятельность 1 апреля 2010 г. В основе сети маршрутов АО «ФПК» лежит железнодорожная инфраструктура ОАО «РЖД».

Группа компаний Naumen – российский вендор ПО и облачных сервисов, технологический партнер в цифровой трансформации для компаний и органов власти. Naumen предлагает решения в области управления цифровой инфраструктурой, клиентскими коммуникациями и сервисом.