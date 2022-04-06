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За год предустановки частные пользователи установили продукты «МойОфис» 11 млн раз

«МойОфис», российская компания-разработчик офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, сообщает, что продукты «МойОфис Документы» и «МойОфис Стандартный. Домашняя версия» были установлены частными пользователями более 11 млн раз. Об этом CNews сообщили представители компании «МойОфис».

Среднемесячный темп роста числа установок за последние 12 месяцев составил 17,51%. Начиная с октября 2021 г. частные пользователи скачивали продукты «МойОфис» более 1 млн раз в месяц, в марте 2022 г. объем установок вырос до 1,23 млн раз, что более чем в семь раз превышает ежемесячный объем скачиваний до старта программы предустановки.

Значительную роль в увеличении числа скачиваний сыграла программа предустановки, которая стартовала в апреле 2021 г. Если до ее старта мобильное решение скачали в среднем около 151 тыс. раз в месяц, то уже через полгода после запуска программы, в октябре 2021 г. — 1 млн раз.

Наибольший объем ежемесячных скачиваний за год предустановки пришелся на декабрь 2021 г. — в этом месяце частные пользователи установили продукты МойОфис почти 1,5 млн раз. В I квартале 2022 г. среднемесячный объем скачиваний составил 1,2 млн раз — это на 7,2% больше аналогичного показателя предыдущего квартала.

География пользователей продуктов «МойОфис» также расширилась. По результатам I квартала 2022 г, на Россию приходится 77% ежедневных скачиваний мобильного приложения «МойОфис Документы». Следом с долей в 18% идут пользователи в странах Латинской Америки – продукт набирает популярность в Аргентине, Колумбии, Чили и Уругвае. Ближайшие с Россией страны – Белоруссия, Армения, Узбекистан, Таджикистан и Казахстан суммарно обеспечили только 4% от общего числа скачиваний.

«Популярность наших решений заметно растет среди частных пользователей. На это влияет и программа предустановки, которая делает наше ПО доступнее, и тренд на удаленную работу, когда людям требуется удобное и простое решение для повседневных задач. Наши продукты поддерживают 13 популярных языков, в том числе испанский и португальский, что позволило продуктам “МойОфис” стать популярными и востребованными в четырех странах Латинской Америки, даже без активной рекламной кампании», – сказал Петр Щеглов, директор по продуктовому маркетингу «МойОфис».

***

«МойОфис Документы» – многофункциональное мобильное приложение для работы с текстовыми и табличными файлами, а также презентациями на устройстве или в облачном хранилище («Яндекс.Диск», Google Drive, Dropbox, OneDrive и Box).

Приложение «МойОфис Документы» бесплатно и без рекламы доступно в 72 странах мира. Помимо России, Белоруссии, Украины и Казахстана, приложение могут скачать граждане самых населенных стран АфрикиНигерии, Эфиопии, Египта, Демократической Республики Конго, а также население стран других регионов, например, жители Вануату, Мальдив и Британских Виргинских островов. «МойОфис Документы» поддерживает русский, английский, испанский, французский и португальский языки.

«МойОфис Стандартный. Домашняя версия» предназначен для личного и семейного использования и рассчитан на широкий круг задач – от создания простых документов до работы со сводными таблицами и математическими формулами на компьютерах с ОС Linux, Windows и macOS. Удобные редакторы документов, которые доступны бесплатно, не требуют регистрации, не содержат рекламу, совместимы со всеми популярными операционными системами и позволяют работать в едином интерфейсе на любом устройстве из любой точки мира.

«МойОфис» – российская компания-разработчик безопасных офисных решений для общения и совместной работы с документами. Платформа «МойОфис» включает в себя полный набор необходимых настольных, мобильных и веб-приложений для общения и работы с документами на компьютерах, планшетах и смартфонах в любой точке мира. «МойОфис» создает высокотехнологичные продукты с 2013 г.

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