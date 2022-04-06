CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интеграция Инфраструктура
|

«Либерум навитас» поддержит бесперебойную работу российских предприятий при недоступности зарубежных ИТ-ресурсов

«Либерум навитас», российский центр проектирования, строительства и эксплуатации ЦОДов и облачной инфраструктуры, предоставит российским предприятиям пакетную услугу «Непрерывность бизнеса», позволяющую: быстро и гарантированно перенести данные и сервисы из зарубежной в российскую облачную среду; обеспечить надежную защиту этой информации и приложений; развернуть отечественные прикладные системы в национальной облачной среде; организовать единую информационно-коммуникативную бизнес-среду, причем, без остановки работы предприятия.

Необходимость предоставления отечественному бизнесу данного пакета услуг обусловлена рядом причин, отмечают в компании.

Первая – основная – задача по обеспечению независимости инфраструктуры работы с данными, причем именно на российских мощностях.

Вторая – создать комплексную среду сквозного обмена данными внутри страны, минуя зарубежные технологии и платформы.

Третья, российскому бизнесу необходимы отечественные сервисы, обеспечивающие реализацию всех бизнес-процессов, – как глобальных, так и связанных с работой конкретного предприятия, причем как в параллельном, так и в последовательном режиме использования.

Услуга «Либерум навитас» обеспечивает сохранение простоты и доступности облачных ресурсов, к которым привыкли пользователи западных сервисов – при обеспечении высокого уровня информационной безопасности, защиты корпоративных данных, а также стоимости услуг. При этом «Либерум навитас» берет на себя все необходимые работы по переносу информации, развертыванию необходимых бизнес-сервисов, а также предоставляет гарантии по SLA, независимо от текущей экономической и политической ситуации.

В рамках данного пакета «Либерум навитас» предлагает: собственную систему ВКС, виртуализацию рабочих мест, а вместе с партнерами – инструменты для защиты информации (в том числе, – предотвращения DDoS-атак, антивирусной защиты, управления правами доступа и др.).

Пакетная услуга предусматривает расширенную техническую поддержку – как в период миграции данных, так и после нее.

Таким образом, любое российское предприятие в самые короткие сроки получает возможность решать свои стратегические задачи, причем не прерывая работу бизнеса и, при необходимости, расширяя сферы деятельности и географию присутствия.

Компания «Либерум навитас» обращает внимание, что данный комплекс услуг предоставляется в рамках глобальной концепции развертывания федеральной инфраструктуры ЦОД, призванной обеспечить надежное развитие отечественных предприятий с помощью современных ИТ-платформ и сервисов, а также обеспечить электронное взаимодействие предприятий – независимо от их местоположения.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Микрон», надежда российской электроники под санкциями, получил прибыль впервые за 12 лет

Власти предлагают добывать криптовалюту на российском «железе», которого нет в природе

Легендарный «Компьюлинк» банкрот

Спрос на «Мой офис» вырос в 7 раз

Минцифры начало принимать заявки на размещение программ в маркетплейсе российского ПО

Главный спутниковый ТВ-вещатель России потребовал у властей льготы, как у ИТ-компаний

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Альтернативы Netflix и Megogo в России: лучшие онлайн-кинотеатры во времена санкций

Где и как купить подержанную технику, чтобы не стать жертвой мошенников

Как сохранить все фото из Instagram и перейти на другую площадку: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Ущерб от астероида, убившего динозавров, еще страшнее, чем считалось

Изображение с телескопа Уэбба раздвигает границы законов физики

Что средневековые скелеты рассказывают о современных пандемиях?
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022