«Либерум навитас» поддержит бесперебойную работу российских предприятий при недоступности зарубежных ИТ-ресурсов

«Либерум навитас», российский центр проектирования, строительства и эксплуатации ЦОДов и облачной инфраструктуры, предоставит российским предприятиям пакетную услугу «Непрерывность бизнеса», позволяющую: быстро и гарантированно перенести данные и сервисы из зарубежной в российскую облачную среду; обеспечить надежную защиту этой информации и приложений; развернуть отечественные прикладные системы в национальной облачной среде; организовать единую информационно-коммуникативную бизнес-среду, причем, без остановки работы предприятия.

Необходимость предоставления отечественному бизнесу данного пакета услуг обусловлена рядом причин, отмечают в компании.

Первая – основная – задача по обеспечению независимости инфраструктуры работы с данными, причем именно на российских мощностях.

Вторая – создать комплексную среду сквозного обмена данными внутри страны, минуя зарубежные технологии и платформы.

Третья, российскому бизнесу необходимы отечественные сервисы, обеспечивающие реализацию всех бизнес-процессов, – как глобальных, так и связанных с работой конкретного предприятия, причем как в параллельном, так и в последовательном режиме использования.

Услуга «Либерум навитас» обеспечивает сохранение простоты и доступности облачных ресурсов, к которым привыкли пользователи западных сервисов – при обеспечении высокого уровня информационной безопасности, защиты корпоративных данных, а также стоимости услуг. При этом «Либерум навитас» берет на себя все необходимые работы по переносу информации, развертыванию необходимых бизнес-сервисов, а также предоставляет гарантии по SLA, независимо от текущей экономической и политической ситуации.

В рамках данного пакета «Либерум навитас» предлагает: собственную систему ВКС, виртуализацию рабочих мест, а вместе с партнерами – инструменты для защиты информации (в том числе, – предотвращения DDoS-атак, антивирусной защиты, управления правами доступа и др.).

Пакетная услуга предусматривает расширенную техническую поддержку – как в период миграции данных, так и после нее.

Таким образом, любое российское предприятие в самые короткие сроки получает возможность решать свои стратегические задачи, причем не прерывая работу бизнеса и, при необходимости, расширяя сферы деятельности и географию присутствия.

Компания «Либерум навитас» обращает внимание, что данный комплекс услуг предоставляется в рамках глобальной концепции развертывания федеральной инфраструктуры ЦОД, призванной обеспечить надежное развитие отечественных предприятий с помощью современных ИТ-платформ и сервисов, а также обеспечить электронное взаимодействие предприятий – независимо от их местоположения.