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Фирма «1С» представила специальную линейку курсов переподготовки для специалистов по зарубежным ERP-системам

Фирма «1С» представила специальную линейку курсов переподготовки для специалистов по зарубежным ERP-системам. Она включает 7 треков курсов переподготовки, ориентированных на специалистов по внедрению подсистем управления финансами, цепочками поставок, управления производством, управления человеческим капиталом, по администрированию и поддержке, на разработчиков, архитекторов и руководителей проектов.

В своем обращении к специалистам по зарубежным ERP-системам фирма «» отмечает ценность их компетенций в области автоматизации бизнес-процессов и глубокие знания предметных областей предприятий, на которых они внедряли и сопровождали зарубежные системы. Обучающие материалы по продуктам «», сгруппированные по компетенциям, которые обычно выделяются на проектах внедрения комплексных систем, должны помочь получить необходимые знания и навыки для продолжения важнейшего дела по внедрению российских технологий в государственном и частном секторах экономики.

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