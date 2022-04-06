Дагестанские школы перейдут на «Ред ОС»

Российский разработчик программного обеспечения «Ред софт» и Министерство цифрового развития Республики Дагестан заключили соглашение о сотрудничестве. Договоренности направлены на продвижение отечественного программного обеспечения в регионе и поддержку органов государственной власти при переходе на импортонезависимый софт.

В рамках соглашения «Ред софт» предоставит образовательным организациям республики лицензии на операционную систему «Ред ОС». Школьники и преподаватели будут использовать продукт для учебных целей.

Внедрение российского программного обеспечения в учебные заведения является важной составляющей программы импортозамещения в регионе.

«Ред ОС» обладает развитой экосистемой, которая способна закрыть потребности образовательных организаций. Наша операционная система совместима с необходимым для учебного процесса прикладным ПО, а также достаточно гибкая и удобная в использовании. Наша задача показать, что отечественный софт может стать привычным и понятным даже детям», – сказал заместитель генерального директора компании «Ред софт» Рустам Рустамов.

«Минцифры Республики Дагестан взаимодействует с «Ред софт» по вопросам импортозамещения с 2019 г. Внедрение операционной системы «Ред ОС» в школах позволит не только заменить иностранное ПО на отечественное в образовательных учреждениях, но и повысить их информационную безопасность», – сказал министр цифрового развития Республики Дагестан Юрий Гамзатов.