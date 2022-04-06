Cloud4Y предоставил виртуальные сервера логистической компании ПЛК

Облачный провайдер Cloud4Y предоставил виртуальные сервера логистической компании ПЛК.

ПЛК —логистическая компания из Санкт-Петербурга, проектирующая и внедряющая решения в сферу организации грузоперевозок и поставок. ПЛК работает с габаритным и негабаритным грузом, занимается организацией перевозок в труднодоступных регионах и на зимниках, поддерживает долгосрочные партнерские отношения и уверенно удерживает свою долю на рынке.

ПЛК активно развивается, в связи с чем потребляет всё больше вычислительных мощностей. Со временем пришло понимание, что текущая инфраструктура не позволяет расти дальше, с трудом обеспечивая текущие потребности. Чтобы избавиться от искусственного барьера и продолжить развитие, логистическая компания приняла решение перейти на облачную платформу Cloud4Y.

Первоначально провайдер предоставил компании тестовую инфраструктуру для оценки возможностей, которые дают виртуальные мощности. Поскольку Cloud4Y предоставляет в аренду масштабируемые вычислительные ресурсы, компания могла подключать необходимое число ядер, объём памяти, размер и количество дисков, операционную систему. Виртуальный облачный сервер можно построить как на платформе Windows, так и на Linux. После недолгого тестирования ПЛК мигрировала в облако и заключила коммерческий договор с корпоративным облачным провайдером Cloud4Y. Так как вся инфраструктура была настроена и проверена ещё на этапе бесплатного тестирования, переход прошёл быстро и без остановки бизнес-процессов.

Аренда облачных серверов позволила ПЛК снять ограничения в масштабировании ресурсов и устранить препятствия, которые замедляли рост бизнеса.