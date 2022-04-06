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5post разработала и внедрила софт для сети постаматов

5Post, дочерняя компания Х5 Group, развивающая новые почтовые сервисы, разработала, внедрила и зарегистрировала собственное программное обеспечение для управления постаматами, получившее название 5Box. В настоящее время на 5Box переведено более половины устройств 5Post, до конца 2022 г. к новой системе будет подключен весь парк, состоящий из более 5,7 тыс. постаматов.

5Box разработан с использованием современного технологического стека на Java и микросервисной архитектуре, что позволяет сократить сроки внедрения новой функциональности в 2-4 раза и подстроиться под разнородный парк постаматов, тем самым сократив стоимость владения. Кастомизированное программное обеспечение позволяет более эффективно управлять собственной̆ сетью постаматов и обеспечивает компании независимость от информационных продуктов вендоров.

«Опыт, полученный при разработке собственного программного обеспечения 5Box, позволил глубже проработать процессы взаимодействия с постаматами. В новой системе удобно и эффективно работать и персоналу, и клиентам. В ближайших планах развития 5Box – улучшение клиентского опыта по выдаче отправлений конечным клиентам», — сказал Петр Сыров, начальник управления развития цифровой платформы 5Post.

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