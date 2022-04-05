ЦППК запустила бесконтактный сервис NFC на Павелецком направлении

С 5 апреля 2022 г. активация билетов с помощью мобильного приложения по технологии NFC стала доступна на 12 станциях Павелецкого направления: Ступино, Михнево, Барынино, Расторгуево, Бирюлево-Пассажирская, Бирюлево-Товарная, Варшавская, Аэропорт Домодедово, Москва-Павелецкая, Нагатинская, Верхние Котлы и Домодедово. Об этом CNews сообщили представители «Центральной пригородной пассажирской компании» (ЦППК).

«В рамках глобальной программы цифровизации мы распространим бесконтактный сервис на все направления — сейчас он уже доступен на четырех из девяти, — сказал начальник управления ИТ ЦППК Игорь Евдокимов. — Пассажиры отмечают стабильность его работы и удобство. Общее количество уникальных пользователей, регулярно использующих NFC, превысило 14 тыс. человек. В марте уже 80% билетов, купленных на устройствах с Android на направлениях с новой функцией, активированы с помощью NFC».

Сервис доступен на четырех пригородных направлениях — ранее к функционалу были подключены Казанское, Ярославское и Горьковское. Теперь здесь достаточно просто поднести телефон с купленным в приложении билетом к любому турникету, чтобы провалидировать поездку.

Новая функция востребована у пассажиров — с декабря 2021 г. ею воспользовались почти 140 тыс. раз. Лидером стало Казанское направление, где NFC был применен впервые — здесь активировали поездки таким образом более 72 тыс. человек. На втором месте — Ярославское, около 57 тыс. человек. На третьем — Горьковское, его подключили в конце февраля 2022 г.

В настоящее время функцией могут воспользоваться обладатели мобильных устройств на системе Android с модулями NFC.

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ЦППК осуществляет 91,4% всех перевозок на Московском железнодорожном узле, 63,7% — в России. В 2020 г. электропоезда компании перевезли почти 448 млн человек. Точность исполнения графика движения – 98%. На данный момент в компании работают более 9000 сотрудников.

ЦППК — перевозчик первых двух линий Московских центральных диаметров (МЦД): «Белорусско-Савеловский» и «Курско-Рижский».