CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интеграция Внедрения Техника
|

СТС запустил новую серверную от DataDome

Интегратор инженерных систем DataDome завершил проект по реконструкции серверного помещения и хладоцентра для телевизионного центра АО «СТС» в г. Москва. Несмотря на мировой дефицит полупроводников и ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции, все инженерное оборудование было поставлено и запущено в эксплуатацию в срок. Об этом CNews сообщили представители DataDome.

В начале февраля 2022 г. специалисты компании DataDome завершили проект по реконструкции серверного помещения и хладоцентра для АО «СТС». В рамках проекта был выполнен демонтаж инженерных систем, перегородок и стяжки пола, а также проведены отделочные работы и монтаж конструкции разгрузочной рамы в серверной и на кровле здания площадью 125 кв.м. и 200 кв.м. соответственно.

При реконструкции серверного помещения специалисты DataDome выполнили монтаж инженерных систем. Система холодоснабжения организована на основе двух изолированных холодных коридоров, в которых установлено семь межрядных прецизионных кондиционеров HiRef мощностью до 25 кВт каждый. Система электроснабжения серверной выполнена с использованием щитового оборудования ABB со схемой резервирования 2N. В серверной установлена система силового фальшпола Datafloor общей площадью 160 кв.м. Кроме того, для обеспечения комфортных климатических параметров в офисных помещениях, была установлена и запущена в работу сплит-система кондиционирования.

«Реализация этого проекта была выполнена в разгар мирового кризиса полупроводников и продолжающихся ограничений, вызванных эпидемией COVID-19, когда наблюдались регулярные задержки в поставках инженерного оборудования. Благодаря слаженной работе партнеров и команды DataDome, мы выполнили проект в надлежащем качестве и в установленный срок», – сказал Андрей Павлов, генеральный директор DataDome.

Общая площадь помещений, в которых проводились строительные работы, составила 250 кв.м. В результате проекта телевизионный технический центр АО «СТС» получил обновленное серверное помещение, рассчитанное на установку 38 стоек с ИТ-нагрузкой до 7 кВт на каждую. Проект был реализован в течение трех месяцев.

***

Компания DataDome — интегратор инженерных систем, успешно работающий на рынке ЦОД с 2000 г. Деятельность компании связана с выполнением проектов различной технической сложности и масштабов под ключ. Основные компетенции компании: проектирование, пусконаладочные работы инженерных систем ЦОДов и передача в эксплуатацию, гарантийное и послегарантийное обслуживание систем безопасности, электроснабжения и кондиционирования.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

После начала спецоперации спрос на «Мой офис» вырос в 7 раз

Минцифры начало принимать заявки на размещение программ в маркетплейсе российского ПО

Главный спутниковый ТВ-вещатель России потребовал у властей льготы, как у ИТ-компаний

Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии в России после начала спецоперации

Выручка главного российского разработчика СУБД выросла в 8,5 раз

Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Где и как купить подержанную технику, чтобы не стать жертвой мошенников

Как сохранить все фото из Instagram и перейти на другую площадку: подробная инструкция

Что такое метавселенная и как она работает: объясняем простыми словами

Показать еще

Наука

Ущерб от астероида, убившего динозавров, еще страшнее, чем считалось

Изображение с телескопа Уэбба опровергает законы физики

Что средневековые скелеты рассказывают о современных пандемиях?
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022