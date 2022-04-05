Спрос на российские системы видеонаблюдения и видеоаналитики увеличился на 16%

В «Дом.ру Бизнес» отмечают растущий тренд на импортозамещение систем видеонаблюдения и видеоаналитики среди бизнес-клиентов.

В компании зафиксировали рост спроса на услуги облачного видеонаблюдения на 16% по всем сегментам и отраслям. Используя ПО, включенное в реестр России, собственные высокопроизводительные центры обработки данных и сетевую инфраструктуру на территории России, «Дом.ру Бизнес» уже обеспечивает обработку, хранение и трансляции видео с более чем 100 тыс. видеокамер и видеодомофонов по всей стране. Об этом CNews сообщили представители холдинга «ЭР-телеком».

Программное обеспечение услуги «Видеонаблюдение Дом.ру Бизнес» включено в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных приказом Минкомсвязи России от 14.12.2016 №653. Компания полностью закрывает потребность b2b-клиентов российским программным обеспечением управления системами видеонаблюдения, обладая для этого всеми необходимыми ресурсами.

Кроме того, в компании отмечают рост запросов на сервисную модель обслуживания систем видеонаблюдения – VSaaS (Video Surveillance as a Service/ видеонаблюдение как услуга). Такой вариант, в отличие от самостоятельной организации локального видеонаблюдения, позволяет существенно сократить расходы бизнеса, избавив предпринимателя от больших разовых инвестиций в инфраструктуру в условиях роста цен на оборудование (видеокамеры, видеосерверы) и перебоев с поставками комплектующих. Используя VSaaS, собственник бизнеса может не беспокоиться за безопасность и сохранность видеоданных из-за поломки жестких дисков на локальном видеосервере, и не нести вынужденные дополнительные затраты на модернизацию системы и покупку нового оборудования.

При этом услуга позволяет предпринимателям удаленно контролировать работу компании, пресекать противоправные действия, получать важнейшую информацию для анализа событий при принятии управленческих решений (подсчет посетителей, построение тепловых карт, контроль активности персонала и мн.др).

Клиент может просматривать изображения и данные с видеокамер в режиме реального времени и в записи, через браузер и с мобильных устройств на базе iOS и Android, получать уведомления о режиме работы камер, воспроизводить и записывать звук, хранить видео в HD или FullHD качестве в защищенном облаке, скачивать изображения на компьютер и размещать трансляцию видеопотока в интернете.

Для управления достаточно иметь выход в интернет – все настройки производятся в Личном кабинете корпоративного клиента. При подключении оператор монтирует и настраивает систему «под ключ», а удобные инструкции помогают клиенту адаптировать сервис под задачи своего бизнеса.

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АО «ЭР-телеком холдинг» (ТМ «Дом.ру», «Дом.ру Бизнес») — российская телекоммуникационная компания, предоставляющая услуги широкополосного доступа в Интернет, телефонии, цифрового ТВ, доступа к сетям Wi-Fi, VPN, LoRaWAN, видеонаблюдения, домофонии и комплексных решений на базе технологий промышленного интернета вещей (IoT).