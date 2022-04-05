Пользователи «1С» теперь могут принимать платежи от покупателей через СБП на счет в любом банке с помощью сервиса «Пэймастер»

Расчеты через «Систему быстрых платежей» (СБП) становятся все более актуальными и востребованными. Через СБП можно по-прежнему оплачивать покупки со смартфона, что стало привычным для многих покупателей. Пользователям программ «1C:Бухгалтерия 8», «1С:Управление нашей фирмой», «1С:Розница 8», «1С:Рабочее место кассира» и «1С:Мобильная касса» теперь доступен новый удобный способ оплаты через СБП. Об этом CNews сообщили представители «1С».

В ближайшее время сервис станет доступен и в других решениях системы «1С:Предприятие 8». Это решение создано ООО «Пэймастер» для простого и быстрого подключения к СБП пользователей программ «1С», независимо от того, в каком банке России у них расчетный счет.

Как это работает

В момент покупки программа «1С» создает функциональную ссылку СБП. Продавец может вывести функциональную ссылку в виде QR-кода на экран своего компьютера, дисплей покупателя, распечатать на счете или отправить по электронной почте или SMS. Покупатель производит оплату по СБП в мобильном приложении своего банка. Деньги мгновенно зачисляются на счет продавца.

Достаточно заключить договор на СБП с ООО «Пэймастер», чтобы получить параметры подключения, а настройка сервиса в программе «1С» займет всего несколько минут.

При этом СБП через сервис «Пэймастер» в программах «1С» позволяет принимать оплату, выполнять возврат и впоследствии производить сверку взаиморасчетов, имея счет в любом банке. Открытие нового расчетного счета не потребуется.

Система быстрых платежей – это выгодно и удобно для бизнеса, не нужно нести расходы на приобретение и обслуживание эквайрингового терминала. Комиссия за операции в СБП через «Пэймастер» составляет 0,4% или 0,7%. Кроме того, до 1 июля 2022 г. действует программа компенсации со ставкой 0% для МСБ.

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Платежный агрегатор PayMaster — это платежный сервис, предлагающий единое решение по приему платежей для бизнеса. Компания основана в 2010 г. для организации приема платежей юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и самозанятыми. Поддерживает разнообразные возможности приема оплаты для интернет-магазинов и других веб-платформ (банковские карты, СБП и др.), а также СБП в офлайн-формате, для торговых точек с ПО «1С» и других производителей через QR-код СБП.

Фирма «1С» специализируется на разработке, дистрибьюции, издании и поддержке компьютерных программ. «1С» работает с пользователями через разветвленную партнерскую сеть: более 10 тыс. постоянных партнеров в 25 странах, в том числе более 8000 фирм-1С:Франчайзи, сертифицированных «1С» на оказание комплексных услуг по автоматизации предприятий.