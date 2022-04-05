Платформа Softline Cloud добавит новые варианты гипервизоров

В связи с растущим интересом со стороны заказчиков к российским продуктам, Softline приступила к проведению испытаний новых решений серверной виртуализации (гипервизоров) для расширения возможностей публичного облака Softline. Новый облачный сегмент будет построен на решениях российских производителей и позволит обеспечить необходимую вариативность для клиентов. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Softline Cloud тестирует варианты платформ с открытым исходным кодом для построения сервисов на новой технической архитектуре. Выбраны три платформы серверной виртуализации, которые входят в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Также рассматривается вариант самостоятельной разработки серверной виртуализации на базе приобретенных компаний, специализирующихся на разработке программных решений.

В качестве вычислительной среды будут использованы в том числе серверы Softline Computers – собственная разработка компании. Оборудование прошло внутреннее тестирование службой эксплуатации облака Softline и было рекомендовано для применения в публичном облаке. Также планируется использование российских дистрибутивов операционных систем.

«В изменившейся ситуации на рынке мы продолжаем обеспечивать для них оказание услуг в соответствии с SLA, а также заботиться о тех наших облачных клиентах, кому требуются дополнительные меры поддержки с нашей стороны. Поэтому мы приступили к детальному анализу и проведению испытаний решений от российских производителей аппаратного и программного обеспечения, чтобы наши клиенты могли сфокусироваться на своем бизнесе и не переживать по поводу качества облачных услуг ни сейчас, ни в дальнейшем, – сказал Дмитрий Исаев, директор управления облачных решений в Softline. – Мы планируем завершить сравнительный анализ и тестирование решений в течение ближайших нескольких месяцев, после чего на базе выбранных производителей будут запущены новые облачные услуги Softline».

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Softline – глобальный поставщик ИТ-решений и услуг в области цифровой трансформации и информационной безопасности. Компания обеспечивает, упрощает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих клиентов, объединяя более 150 тыс. организаций из всех отраслей с более чем 6000 поставщиками продуктов и услуг в области информационных технологий, а также предоставляя собственные услуги и решения. В 2020 финансовом году Softline достигла оборота в $1,8 млрд. В октябре 2021 г. компания провела первичное размещение своих депозитарных расписок на Лондонской бирже со вторичным размещение в Москве.