D-Link представила российское ПО для коммутаторов серий DGS-1210 и DGS-1250

D-Link представила новое поколение программного обеспечения для коммутаторов серий DGS-1210 и DGS-1250. Новое ПО полностью разработано в российском R&D-подразделении D-Link и соответствует всем современным и перспективным требованиям корпоративных и государственных заказчиков, утверждают в компании.

Российское ПО существенно расширит возможности по применению коммутаторов D-Link на уровне доступа в сетях государственных компаний, министерств и ведомств, реализующих проекты по модернизации сетевой инфраструктуры в рамках программы импортозамещения, и операторов связи, заинтересованных в быстрой доработке функционала под их требования в тесном сотрудничестве с российским R&D-подразделением компании.

Российская версия ПО для DGS-1250 и DGS-1210 поддерживает: функции обеспечения безопасности: Port Security, сегментация трафика, предотвращение DoS-атак, защита от сетевого шторма, IP Source Guard; функции повышения отказоустойчивости: защита от образования петель Loopback Detection, резервирование соединений с помощью протоколов Spanning Tree, агрегирование каналов связи 802.3ad; функции 2 уровня: поддержка 802.1Q VLAN, Multicast VLAN, VLAN Trunking, IGMP Snooping, Fast Leave; протокол разрешения адресов ARP; функции 3 уровня: IP-интерфейсы, статическая маршрутизация IPv4/v6; управление качеством обслуживания: 802.1p QoS, 8 очередей приоритетов на порт, управление полосой пропускания; функция диагностики кабеля для контроля состояния витой пары; настройка, управление и мониторинг: веб-интерфейс на русском языке, полнофункциональный CLI, зеркалирование портов, RSPAN, DHCP Relay, DHCP Relay Option 82.

Новое ПО будет доступно для следующих моделей коммутаторов DGS-1250 и DGS-1210: DGS-1250-28X – L2 коммутатор c 24 портами 1000Base-T и 4 портами 10G SFP+; DGS-1250-52X – L2 коммутатор c 48 портами 1000Base-T и 4 портами 10G SFP+; DGS-1210-10 – L2 коммутатор с 8 портами 1000Base-T и 2 портами SFP; DGS-1210-20 – L2 коммутатор с 16 портами 1000Base-T и 4 комбо-портами 1000Base-T/SFP; DGS-1210-26 – L2 коммутатор с 24 портами 1000Base-T и 2 портами SFP; DGS-1210-28 – L2 коммутатор с 24 портами 1000Base-T и 4 комбо-портами 1000Base-T/SFP; DGS-1210-52 – L2 коммутатор с 48 портами 1000Base-T и 4 комбо-портами 1000Base-T/SFP.

В планах компании – существенное расширение модельного ряда коммутаторов с ПО российской разработки.